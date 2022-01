Conheça dez compositores brasileiros que fizeram história na música nacional

publicidade

Mesmo que às vezes o anonimato prevaleça e os nomes acabam não reconhecidos pelo público, todos sabem da importância do compositor e que, sem ele, não haveriam as canções. Por isso, neste sábado (15), é celebrado o Dia Mundial do Compositor, data criada pelo cantor e compositor Herivelto Martins.

Algumas letras fizeram tanto sucesso que estão na cabeça e boca de todo mundo, independente do estilo da música, mas nem sempre quem canta um hit famoso é a pessoa que escreveu.

São muitas as personalidades importantes no meio musical. Conheça dez grandes compositores brasileiros que fazem parte do catálogo musical da Adaggio- gestora musical feita por músicos e para músicos.

1. Eduardo Villa-Lobos

Eduardo Dutra Villa-Lobos, conhecido artisticamente por Dado Villa-Lobos, músico brasileiro nascido na Bélgica, mais famoso por seu trabalho como guitarrista na banda de rock brasiliense Legião Urbana, é um dos grandes nomes de compositores que uniu forças em uma parceria com o fundo musical Adaggio.



2. Jorge Aragão

Jorge Aragão é um dos mais icônicos cantores de samba brasileiros, com uma carreira que já dura quase 30 anos e que se mantém firme no mercado. Em 2017, a 5ª edição do projeto Samba Book, da Musickeria, reuniu uma coletânea do cantor e foi indicada ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode e faz parte do catálogo musical do fundo.



3. Danilo Caymmi

Caçula de Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris, o brilhante flautista fez participações em diversos discos clássicos da música brasileira e acompanhou por muitos anos Tom Jobim, como integrante da Banda Nova. É um dos autores da música Andança, grande sucesso na voz de Beth Carvalho.



4. Toni Garrido

Toni Garrido é cantor, ator, compositor e vocalista da banda de reggae Cidade Negra, desde 1994. Entre os grandes hits de sua autoria estão "O Erê", "Girassol", "Firmamento" e "Pensamento".



5. Luiz Galvão

Luiz Galvão é músico, poeta e um dos fundadores do Novos Baianos, em 1969, ao lado de Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Jorginho Gomes e Dadi Carvalho. É autor de grandes sucessos do grupo, como Acabou Chorare, Preta Pretinha e Mistério do Planeta.



6. Torcuato Mariano

Torcuato Mariano é guitarrista, compositor e produtor musical. Natural da Argentina, mudou-se para o Brasil em 1977 e já trabalhou com grandes nomes da MPB, como Djavan, Gal Costa, Gilberto Gil, Cazuza e Caetano Veloso. É um dos autores da música Me Chama Que Eu Vou, sucesso na voz de Sidney Magal. Foi produtor do Superstar e desde 2015 é produtor do The Voice Brasil e do The Voice Kids.



7. Sereno e André Renato

Sereno e André Renato são pai e filho e têm um importante espaço dentro do gênero. Sereno é um dos fundadores do bloco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal, onde segue carreira até hoje. Compôs grandes sucessos gravados pelo grupo, como “A Batucada dos Nossos Tantãs”, e clássicos do samba gravados por artistas como Jorge Aragão e Zeca Pagodinho.

Seu filho, André Renato, além de cantor, é um dos maiores compositores do samba e pagode da atualidade. Participou, junto com o pai, da criação do “Nosso Grito”, considerado pelos fãs um dos hinos do Fundo de Quintal, e já compôs também para nomes como Thiaguinho, Xande de Pilares, Mumuzinho, Ferrugem e Diogo Nogueira.

8. Délcio Luiz da Silveira

Délcio Luiz da Silveira, cantor e compositor de pagode, integrou o Grupo Raça e o Kiloucura, considerado o ponto alto da sua carreira como vocalista e teve também uma breve passagem pelo tradicional Fundo de Quintal. Como compositor, foi responsável por sucessos de Molejo, Exaltasamba, Péricles, Belo, Grupo Raça, Só pra Contrariar, entre outros.



9. Paulinho Rezende

Paulinho Rezende, que em conjunto com Paulo Debétio, compôs Nuvem de Lágrimas, gravada por grandes nomes como Chitãozinho e Xororó, Fafá de Belém e Marília Mendonça, além de diversos outros sucessos interpretados por alguns dos maiores artistas do Brasil como Zeca Pagodinho, Alcione, entre outros.



10. Rodrigo Reys

Rodrigo Reys, compositor sertanejo que escreveu músicas para Tarcísio do Acordeon, Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro e Matheus Fernandes, criador do hit "Baby Me Atende", atualmente Top 5 Brasil no Spotify, entre outros.