Conheça os vencedores de "É Tudo Verdade", Festival Internacional de Documentários

O É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, principal festival dedicado ao audiovisual não-ficcional da América Latina, divulgou neste sábado, 22 de abril, os vencedores da sua 28ª edição.

Conheça os ganhadores da 28ª edição:

Dirigido por Eliza Capai, "Incompatível com a Vida" foi escolhido o vencedor da Competição Brasileira de Longas ou Médias-Metragens e recebe como prêmio R$ 20.000,00 e Troféu É Tudo Verdade. A partir da gravidez da diretora, o filme reflete temas universais: vida, morte, luto e políticas públicas que nos afetam. Segundo o júri, “Pela coragem de mergulhar de maneira pessoal e poética num tema delicado e urgente , trazendo à luz a realidade de muitas mulheres e a urgência da discussão sobre direitos reprodutivos no Brasil.”

O júri concedeu menção honrosa a "Morcego Negro", de Chaim Litewski, Cleisson Vidal: "Pela consistência do trabalho de pesquisa e articulação de um rico material que nos ajuda a compreender a história recente do país.”

O melhor curta-metragem brasileiro, selecionado pelo mesmo júri, foi "Mãri Hi - A Árvore dos Sonhos", de Morzaniel Iramari, que recebe como prêmio R$ 6.000,00 e o Troféu É Tudo Verdade. Para os jurados, o filme foi premiado “Por nos proporcionar um olhar imersivo e poético no imaginário do povo yanomami e sua relação com a natureza.” O filme ficará disponível no Itaú Play entre 0h do dia 24 de abril até 23h59 do dia 25 de abril.

O júri da competição brasileira foi formado pela diretora, atriz e produtora Ana Petta, pelo jornalista, tradutor e crítico de cinema José Geraldo Couto e pelo diretor Paulo Henrique Fontenelle.

Foi outorgada menção honrosa para "Ferro's Bar", de Aline A. Assis, Fernanda Elias, Nayla Guerra e Rita Quadros, Por resgatar um momento decisivo na história do movimento lésbico brasileiro, em especial no atual contexto de recrudescimento da intolerância”, segundo o júri.

O júri das competições internacionais foi formado pela premiada documentarista dinamarquesa Camilla Nielsson, pelo diretor, fotógrafo e produtor polonês Pawel Lozinski e pela premiada cineasta argentina Virna Molina.

O grande vencedor da Competição Internacional de Longas ou Médias-Metragens foi "Confiança Total" (Total Trust, Alemanha, Holanda, China), dirigido por Jialing Zhang. O filme explora as mudanças de comportamentos sociais causadas por uma sociedade que tudo vê e a luta das pessoas contra o abuso do poder estatal.

O júri concedeu menção honrosa a "Pianoforte", de Jakub Piatek (Polônia).

"Ptitsa", dirigido por Alina Maksimenko (Ucrânia, Polônia), foi escolhido como o melhor curta-metragem internacional, e recebe R$ 6.000,00. O filme é um retrato íntimo de uma separação entre mãe e filha, explorado de diferentes perspectivas.

Reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como um festival classificatório para o Oscar, o É Tudo Verdade qualifica automaticamente as produções vencedoras nas competições brasileira e internacional de Longas/Médias-Metragens e de Curtas-Metragens para inscrição direta visando a disputa dos Oscars para melhor documentário de longa-metragem e de documentário de curta-metragem.

2024

A 29ª edição do festival acontecerá entre 4 de abril e 14 de abril de 2024.