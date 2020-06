Conrado Muylaert, Denise Fraga, Supla e Bárbara Paz se apresentam nas plataformas digitais

publicidade

A programação de hoje conta com bate-papo, entrevistas, teatro, música e muito mais, diversão para todos os gostos. Além de animar o público de casa, muitas das apresentações tem cunho beneficente, com o intuito de arrecadar doações para o combate do novo coronavírus. Sepultura, Denise Fraga, Supla, Bárbara Paz e Dorgival Dantas são destaques da programação.

Grandes nomes da música internacional se apresentam hoje no festival "All In WA - A Concert for Covid-19 Relief", como Pearl Jam e Sir Mix-A-Lot. Outro destaque da agenda desta quarta-feira é Conrado Muylaert que se apresenta, às 18h, no festival "Correio do Povo Ao Vivo Lá em Casa". Confira a programação completa!

Sepultura

Para alegria dos fãs, a banda de heavy metal faz uma apresentação toda quarta-feira às 16h com o seu projeto SepulQuarta . A live de hoje conta com a presença de Roy Mayorga em uma entrevista com o vocalista Derrick Green. A live será transmitida no site e canal do Youtube da banda.

Lauv

O cantor e compositor Lauv se apresenta hoje, às 17h, no canal do Youtube de iHeartRadio, com uma live com cunho beneficente.

Seu Maxixe

Às 17h, Seu Maxixe apresenta a live #ArraíaDoMaxixão, com direito a muita música e animação. O show, que será transmitido no canal oficial do Youtube da banda, faz parte do circuito Brahma de lives.

São João de Campina Grande

Flávio José, Aduílio Mendes, Cascavel, Johannes, Cavalo de Pau,Felipe Warley, Fabrício Rodrigues, Fabiano Guimarães são as atrações da live São João de Campina em Casa. O show será transmitido às 17h no canal oficial do Youtube do São João de Campina Grande em Casa.

Conrado Muyleart

Conrado Muyleart, guitarra e voz dos Playmoboys, participa hoje, às 18h, do festival "Correio do Povo Ao Vivo Lá em Casa". A live será transmitida no Facebook , Youtube e Twitter do jornal.

Trio Virgulino

Trio Virgulino comemora os 40 anos de carreira com um show no #EmCasaComSesc, trazendo um repertório repleto de clássicos do forró. A apresentação será transmitida às 19h no Youtube do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc Ao Vivo.

Israel e Rodolfo

A dupla também participa do circuito Brahma de lives, com um show, às 20h, transmitido em seu canal oficial do Youtube .

Dorgival Dantas

Dorgival Dantas se apresenta na live "São João do Poeta", às 20h, em seu canal oficial do Youtube .

Dave Matthews Band

Toda quarta-feira a banda está transmitindo shows históricos de sua carreira no projeto "Dave Matthews Band Drive-In", com o intuito de apoiar instituições de caridade. A apresentação será transmitida, às 21h, no site e Youtube oficial da banda.

Denise Fraga com o espetáculo "Galileu e E - A Arte da Dúvida"

Denise Fraga se apresenta hoje, às 21h30, no #EmCasaComSesc com o espetáculo "Galileu e E - A Arte da Dúvida". "Há doze anos a atriz Denise Fraga vem encenando clássicos de autores como Bertolt Brecht. No teatro #EmCasaComSesc ela apresenta uma adaptação em solo da peça 'Galileu Galilei', criando pontes entre a historia do cientista que nasceu no século 16 na versão brechtiana e o presente", anunciou o Sesc Ao Vivo em seu Instagram. A live teatral será transmitida no Youtube do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc Ao Vivo.

Teresa Cristina

A cantora e compositora se apresenta todos os dias, às 22h, em seu perfil oficial do Instagram .

Supla e Bárbara Paz

Às 22h, Bárbara Paz faz uma participação especial no programa de live do Supla. "Pela primeira vez Supla (o verdadeiro papito) vai fazer um programa no seu canal do Youtube. O programa consiste em música e entrevista. A estreia será com Bárbara Paz e na música ele próprio com sua poderosa banda", anunciaram as redes sociais de Supla. O evento será transmitido no canal oficial do Youtube do cantor.

All In WA

Pearl Jam, Sir Mix-A-Lot, Brandi Carlile, Be Gibbard (Death Cab for Cutie), Sleater-Kinney, Macklemore, Mary Lambert, Allen Sotne, Dave Matthews, The Black Tones, Budo, Travis Thompson, Prometheus Brown, The Head and the Heart, Noah Gundersen, Mark Diamond e Jessica Dobson se apresentam hoje, a partir das 23h, no festival "All In WA - A Concert for Covid-19 Relief", que tem o objetivo de arrecadar fundos para o combate do novo coronavírus. A live será transmitida no site do festival e no canal Amazon Music no Twitch .

*Sob supervisão de Marcos Santuario