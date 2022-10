Conversa com artista na Bienal do Mercosul

publicidade

Neste sábado, às 16h, uma das atividades da Bienal do Mercosul será no Armazém A6 do Cais em Porto Alegre. Trata-se da performance “O ouro que procuro é outro”, junto da obra “A Peneira da Vida”, da artista carioca Adrianna eu. A intervenção conta com série de movimentos poética e conceitualmente ligados à instalação, que reflete sobre quem somos e o que queremos. As ações são gratuitas sem inscrição prévia.

PAUSA NO DOMINGO - Quem planeja aproveitar a Bienal do Mercosul também precisa se programar: a visitação aos 10 locais que integram o circuito estará suspensa neste domingo, em razão do 2º turno das eleições aos cargos de governador e presidente. A decisão possibilita que os profissionais envolvidos na mostra exerçam seu direito ao voto.