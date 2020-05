‘Coraline’ volta às livrarias brasileiras

publicidade

Uma das obras mais emblemáticas do britânico Neil Gaiman, “Coraline” ganhará edição especial, com lançamento previsto para 19 de junho nas livrarias brasileiras. Este foi o primeiro livro do autor voltado ao público infanto-juvenil e conquistou crianças e adultos em todo o mundo. Em 2009, a obra foi adaptada para o cinema, com direção de Henry Selick.

O livro terá edição especial com capa dura, pintura trilateral, fitilho, introdução do autor e projeto gráfico exclusivo com ilustrações de Chris Riddell, aclamado ilustrador e cartunista britânico.

Coraline Jones é uma menina que acabou de se mudar para um apartamento em um casarão antigo. Em um dia chuvoso e enevoado, ela descobre que essa porta é, na verdade, um portal mágico para um lugar macabro e fascinante. Esta é uma história assustadora sobre uma menina corajosa.

O lançamento é uma oportunidade para rever o filme de 2009 e para ler e conhecer a criatividade de Gaiman, autor de romances, contos, livros infantis, HQs, com obras que inspiraram diversas adaptações para a TV, cinema e teatro.