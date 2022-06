Coroação de Saul marca a segunda temporada de Reis; relembre a trajetória do personagem

publicidade

De um simples homem ao rei de Israel, Saul (Carlo Porto) passou por muitos percalços até, enfim, ser coroado. Ao longo da trama de Reis - A Ingratidão, o escolhido por Deus viveu muitos conflitos familiares, foi ungido pelo profeta Samuel (Roberto Birindelli), venceu a batalha contra os amonitas e se tornou o primeiro monarca da nação. A seguir, relembre a trajetória do personagem na segunda temporada da série.

Saul levava uma vida pacata ao lado da família. Filho de Quis (Carlos Vieira), casado com Ainoã (Francisca Queiroz) e pai zeloso de seis filhos, o homem não aprovou a ideia de ver seus herdeiros entrarem para o exército de Israel e, por isso, vetou o treinamento de Abi (Ronny Kriwat) e Malquisua (Enzo Ciolini) com o primo, o comandante Abner (Dudu Pelizzari).

As jumentas egípcias de Quis sumiram e Saul saiu em busca delas com Paltiel (Fhelipe Gomes). Como não conseguiram encontrar os animais, eles foram até Ramá para procurar a orientação do profeta Samuel.

Guiado por Deus, Samuel encontrou Saul e o avisou que as jumentas foram encontradas. O profeta avisou ter uma mensagem importante para o filho de Quis.

Samuel contou a Saul que ele foi escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel e ungiu o israelita. "O Senhor Deus está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel", explicou o profeta.

Saul também foi avisado pelo profeta de seus próximos caminhos e que o espírito de Deus se apoderaria dele. Mais tarde, no caminho para Gibeá, o escolhido profetizou no meio do povo.

Até que chegou o dia do anúncio do primeiro rei de Israel, e todos os povos da região foram convocados por Samuel. A reunião em Mizpá tinha um objetivo especial. Para isso, o profeta explicou que um sorteio seria realizado, e Saul foi o escolhido por Deus.

Assustada com o anúncio, a família de Saul reprovou a ideia. O rei se decepcionou com Ainoã, que não deu suporte a ele no momento em que mais precisava. Mais tarde, os dois conversaram e se reconciliaram,

Saul foi surpreendido com o povo de Israel desesperado. A notícia de que o líder amonita, Naás (Rodrigo Moraes), havia cercado Jabes-Gileade o deixou transtornado. Então, o Espírito de Deus se apossou do rei, que começou a matar bois. Em seguida, ele enviou uma mensagem ao povo: "Assim será feito com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel".

Antes que os amonitas pudessem atacar Israel de forma desprevenida, Saul começou a preparar o exército ao lado de Abner e ordenou o início da guerra contra os inimigos.

Durante a batalha, Naás ficou frente a frente com o rei israelita e o desafiou. Se ele vencesse, conquistaria Israel e, se perdesse, o exército amonita se renderia. Em uma luta desarmada, Saul saiu vitorioso, para a alegria do povo, que comemorou o desfecho.

Saul, enfim, foi coroado. Em uma cerimônia especial, rodeado de habitantes das regiões de Israel, ele recebeu a coroa das mãos de Samuel, que o instruiu.

Depois da coroação, Samuel decidiu resignar seu cargo de juiz. O responsável por julgar as causas do povo de Israel passou a ser o próprio rei. Em uma de suas primeiras tarefas, o israelita recebeu um presente inusitado e logo o recusou: uma mulher como concubina,

Com um reinado atribulado, o rei acabou se esquecendo da visita ao Tabernáculo com Jônatas (Miguel Coelho) e Maya (Nicole Rosemberg). O filho ficou decepcionado com a ausência do pai.

O fim da temporada mostrou que Sama (Juliano Laham) buscou ajuda de Quis depois de duas tentativas falhas de falar com Saul. Só então o filho de Agé foi atendido pelo rei, e o público repercutiu a mudança de comportamento do líder de Israel. Enquanto a terceira temporada da série não chega, você pode assistir aos episódios completos de Reis - A Ingratidão no PlayPlus.com.