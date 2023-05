“Corpo Casulo” é atração no festival Palco Giratório em Porto Alegre

publicidade

A peça “Corpo Casulo”, com o coletivo Intransitivo (RS), tem apresentação neste domingo, às 19h, na Sala Álvaro Moreyra (av. Erico Verissimo, 307), dentro da programação do festival Palco Giratório Sesc. Com direção e atuação de Gustavo Deon, apresenta um corpo em movimento que inicia um processo de metamorfose, enquanto conta histórias do que foi anteriormente. A obra debate questões sociais que envolvem a transgeneridade. Este espetáculo foi criado no processo de graduação do ator Gustavo Deon na UERGS, com orientação do professor Marcelo Adams.

Com classificação etária de 12 anos, a previsão de duração é de 45 minutos.

Ingressos podem ser obtidos no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio e, havendo disponibilidade, 1 hora antes de cada apresentação na bilheteria dos respectivos teatros pelo valor de R$40 para o público em geral; e R$20 para usuários do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários, estudantes, classe artística, professores, doadores de sangue, colaboradores da Santa Casa, hóspedes e clientes da Rede Plaza de Hotéis, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Haverá tradução em Libras.