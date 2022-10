Corpo de Emílio Santiago é exumado no Rio para teste de DNA

publicidade

O corpo de Emílio Santiago foi exumado na manhã desta quinta-feira (27) a pedido da Justiça do Rio de Janeiro para realização de um teste de paternidade. Aleksander Nunes dos Santos, de 43 anos, aguarda há 9 anos a realização do exame para comprovar se, de fato, é filho do cantor, morto em março de 2013.

Ao R7, o advogado de Aleksander, Bruno Maher, disse que a exumação aconteceu com sucesso. "O material genético foi recolhido, lacrado e enviado para o laboratório. Agora, a gente está aguardando que o exame seja feito o mais rápido possível para que, caso o resultado seja positivo, a gente consiga dar continuidade no inventário", explicou.

O resultado é muito aguardado para Aleksander, pois esta é a terceira fez que ele tenta comprovar que é filho do artista. Um ano depois da morte do músico, ele fez o primeiro teste de DNA com a meia-irmã do cantor, mas o laudo apontou resultado em 63% de certeza do grau de parentesco entre eles. Somente uma exumação dos restos mortais de Emílio poderia comprovar com uma porcentagem maior.

Recentemente, Aleksander sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e agora anda com a ajuda de uma bengala. No momento, ele está no Rio de Janeiro, mas deve voltar para a Bahia para passar por um cateterismo.

Emílio Santiago morreu, aos 66 anos, em março de 2013, também em decorrência de complicações de um AVC.

A jornalista Fabíola Reipert, de A Hora da Venenosa, da Record TV, disse em uma reportagem de 2021 que Emílio Santiago deixou uma herança avaliada em mais de R$ 10 milhões. Além dos direitos autorais e outros bens, ele deixou um apartamento em Nova York e outro no Leblon.

