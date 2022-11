Corpo de Guilherme de Pádua é velado em Belo Horizonte (MG)

publicidade

O corpo de Guilherme de Pádua começou a ser velado, na manhã desta segunda-feira, em Belo Horizonte. O ex-ator e assassino de Daniella Perez, filha da escritora de novelas Glória Perez, morreu, na noite desse domingo, após sofrer uma parada cardíaca em casa. O velório de Guilherme acontecerá até às 13h na Igreja Batista da Lagoinha e o sepultamento está previsto para acontecer às 14h, no Cemitério Parque da Colina, na região oeste da capital.

Um familiar acionou a viatura através do 192 pedindo socorro após Guilherme cair em casa inconsciente. Uma viatura foi ao imóvel e encontrou o ex-ator caído ao chão. Os médicos ainda tentaram reanimá-lo com manobras, porém ele já estava sem vida. Os profissionais informaram que não havia indícios de crime no local e assinaram o laudo médico confirmando o óbito.

Assassino de Daniella Perez

Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos pela morte da atriz Daniella Perez, filha da escritora Glória Perez. A jovem, na época com 22 anos, foi encontrada com golpes de tesoura em uma região de matagal em Jacarepaguá, na região oeste do Rio de Janeiro.

Veja Também

Daniella era colega de emissora de Guilherme e os dois faziam um par romântico na novela “De Corpo de Alma”, de autoria da mãe da atriz. No dia 28 de dezembro de 1992, o ex-artista e sua ex-mulher, Paula Thomaz, planejaram uma emboscada, que terminou com a morte.

Após a polícia apontar Guilherme como o autor do crime, o ex-ator chegou a negar a participação, mas acabou confessando após a apresentação de provas. Ele e Paula foram presos no dia 31 de dezembro daquele ano. Apenas cinco anos depois, Guilherme e a ex-mulher foram julgados pelo crime. Guilherme de Pádua nasceu no dia 2 de novembro de 1969, em Belo Horizonte, e morreu aos 53 anos recém-completados.