Corpo de influenciadora é encontrado boiando no oceano

O corpo da influenciadora Aneka Townsend, de 35 anos, foi encontrado boiando na costa da Jamaica. As autoridades já nomearam um suspeito do suposto assassinato, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

Os beachcombers — pessoas que vasculham a praia em busca de coisas de valor — teriam encontrado o cadáver de Aneka em decomposição, boiando na água de Reading, St. Andrew Parish, no último dia 21.

Segundo o jornal Jamaica Observer, a influenciadora estava seminua com ferimentos na cabeça e no pescoço. Após a descoberta, testemunhas pediram que o corpo fosse retirado do oceano e alegaram ter visto a polícia remover uma toalha de sangue e uma peruca na cena do crime. A mãe de Aneka reconheceu o corpo da filha no último sábado (22).

A polícia nomeou Rushane "Chizzie" Patterson como o principal suspeito do assassinato, já que ele "teria interesse na morte da influenciadora".

"Temos Rushane Patterson, de Prosper, Hanover, como pessoa de interesse nessa investigação", escreveu a polícia em um comunicado, exigindo que o suspeito se entregasse à polícia. Apesar da pressão, ele ainda não apareceu.

Aneka acumula mais de 320 mil seguidores no Instagram. Ela fazia vídeos sobre moda e estilo.