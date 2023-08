Cortejo por espaços culturais de Porto Alegre marca Dia Estadual do Patrimônio Cultural

publicidade

Com foco em celebrar o Dia Estadual do Patrimônio Cultural, a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) realizou no final da tarde de domingo, 20, um cortejo pelos espaços culturais do Centro Histórico de Porto Alegre. A atividade fez parte da quinta edição do evento, organizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae). As celebrações ocorrem sempre no terceiro fim de semana de agosto e este ano teve como tema "Cultura e Cidadania".

A caminhada contou com a presença do governador do RS, Eduardo Leite; da secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo; do diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Renato Savoldi; de diretores, assessores técnicos e funcionários da Sedac. A estimativa é de que cerca de 400 pessoas acompanharam o trajeto do cortejo cultural, que teve início no Teatro de Arena e terminou na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). “É muito bom poder ver as pessoas aproveitando o patrimônio cultural, tanto o que é edificado quanto aquele que se expressa em manifestações artísticas. Que bom viver em um Estado que tem tanto patrimônio e podermos apoiar e evidenciar isso ao mesmo tempo em que vemos a população vibrando e curtindo junto toda essa cultura”, disse o governador Eduardo Leite, ressaltando a importância da iniciativa como forma de valorização da cultura e democratização do acesso aos espaços culturais.

A secretária Beatriz Araujo afirmou que o evento foi além das expectativas. "As pessoas se divertiram, confraternizaram e compartilharam um momento de celebração e reconhecimento da nossa cultura. Conseguimos valorizar o que é essencial, que é a proposta do Dia do Patrimônio. É importante que possamos enxergar e valorizar o que temos, nossa arte, nossa cultura, e mostrar com orgulho o que é nosso", destacou Bia. O diretor do Iphae, Renato Savoldi, também comemorou o sucesso do evento: "No Dia Estadual do Patrimônio fica evidente para todos a união de 120 municípios em prol de um único ideal de cultura, patrimônio e educação".

O passeio a pé teve duração de aproximadamente uma hora e meia. Partindo do Teatro de Arena, na Escadaria da Borges, o cortejo seguiu para o Museu Julio de Castilhos (MJC), o Palácio Piratini, o Theatro São Pedro (TSP), a Biblioteca Pública do Estado (BPE), o Memorial do Rio Grande do Sul (Margs) - que inclui o Arquivo Histórico do RS e o Museu Antropológico do RS (Mars) -, o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom) e a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ).

A proposta teve como principal objetivo promover uma maior interação entre os cidadãos e as instituições, além de reconhecer e valorizar as iniciativas que visam preservar e difundir a memória, a cultura e o patrimônio. Foi uma iniciativa que buscou despertar a atenção para a importância da preservação do patrimônio cultural como um bem coletivo.

Programação em Porto Alegre

Porto Alegre foi palco de um final de semana repleto de arte e cultura. A cidade foi agraciada com uma série de atrações artísticas em comemoração ao Dia Estadual do Patrimônio Cultural: durante dois dias, as ruas e os espaços culturais ganharam vida, com atividades que valorizaram a história e a cultura da capital. Além dos espetáculos e apresentações ao ar livre, os teatros e centros culturais abriram suas portas para exposições de arte, exibindo obras de artistas locais e nacionais. Pinturas, esculturas, fotografias, filmes, feiras, gastronomia e instalações artísticas encheram os espaços, permitindo ao público mergulhar no universo da arte contemporânea e tradicional.

Programação pelo Estado

Além das instituições vinculadas à Sedac, diversos espaços receberam programação especial neste mês de agosto, por conta do Dia do Patrimônio. Museus, bibliotecas, universidades, escolas, igrejas, CTGs, arquivos históricos, institutos e galerias de arte integram a programação, que teve seu ápice no fim de semana de 19 e 20 de agosto.

Em comemoração ao Dia Estadual do Patrimônio Cultural, 118 municípios gaúchos prepararam atividades especiais, como apresentações artísticas, oficinas técnicas, ações de educação patrimonial, exibição de documentários, exposições, palestras e visitas a prédios históricos, totalizando mais de 270 atrações.

Dia Estadual do Patrimônio Cultural

O Dia Estadual do Patrimônio Cultural é promovido pela Sedac, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) e do Sistema Estadual de Museus. Esta é a quinta edição do evento e apresenta a temática "Cultura e Cidadania”, com o objetivo de reforçar a importância da diversidade cultural, da participação cidadã e do direito ao acesso às referências culturais do nosso Estado. Em 2019, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul decretou o dia 17 de agosto como o Dia Estadual do Patrimônio Cultural (Decreto 54.608/2019). Desde então, a Secretaria de Estado da Cultura promove as comemorações, que acontecem no terceiro final de semana de agosto. Em 2023, a data escolhida foi 19 e 20 de agosto.