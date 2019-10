Creedence Clearwater revive clássicos em show em Porto Alegre

publicidade

Em um Auditório Araújo Vianna lotado, a banda Creedence Clearwater Revisited se apresentou na noite desse sábado para uma plateia de fãs saudosistas - a maior parte da audiência era de pessoas de 40 anos para cima, em seu show de despedida Farewell Tour - os integrantes estão se aposentando depois de décadas na estrada.

Com o baixista Stu Cook e o baterista Doug Clifford como membros da formação clássica da banda, que ficou conhecida como Creedence Clearwater Revival, a banda passou em pouco mais de 1h20minutos de espetáculo clássicos como "Have You Ever Seen the Rain?", "Suzy Q", "Bad Moon Rising", "Green River", "Who'll Stop the Rain", "I Heard It Through the Grapevine", “Proud Mary”, “Born on the Bayou e "Hey Tonight". Cook, de 74 anos, conversou muito com a plateia, se desculpando por falar em inglês, já que nada sabe de português. Mesmo assim, foi bem entendido e simpático.

Quando acabou o bis acabou, ninguém arredou pé, na esperança de que o grupo tocasse mais algumas músicas. Mas infelizmente, não tocaram. Porém, eles foram para a frente do palco, e ficaram atirando paletas, as folhas do setlist, baquetas e até mesmo toalhas para os fãs, satisfeitos, mas também tristes por saber que bandas como esta estão dando seus últimos suspiros.