"Crianças #EmCasaComSesc" recebe o espetáculo "Estupendo Circo di SóLadies"

No ar desde maio de 2020, a programação “Crianças #EmCasaComSesc” segue em 2021 com apresentações diversificadas, sempre mesclando artistas, companhias e grupos consagrados no cenário brasileiro com novos talentos. Neste sábado, 03, direto do Sesc Bom Retiro, Kelly Lima, Tatá Oliveira e Veronica Mello, integrantes do Circo di SóLadies, apresentam o espetáculo "Estupendo Circo di SóLadies". A adaptação de cenas clássicas do circo tradicional, música, poesia e interação compõem a montagem, levando o universo feminista em sua trajetória cômica, para crianças, jovens e adultos. Durante a apresentação, haverá interação das artistas através do chat. A transmissão acontece às 15h, no Instagram e no YouTube do Sesc.

O Circo di SóLadies é formado por artistas que pesquisam a linguagem cômica na cena teatral, circense e audiovisual. O grupo foi criado em 2013, partindo da percepção de que havia ainda um pequeno espaço dado à mulher nas artes cênicas, em se tratando de comicidade e linguagem da palhaçaria. Desde sua formação, as integrantes trabalham com criação de esquetes, intervenções cênicas e espetáculos com dramaturgia própria, utilizando o jogo cênico, o improviso e estudos teóricos sobre o feminismo, como elementos fundamentais para a conexão e interação com o público, estimulando imaginação para a conquista do estado da graça e do riso.