Criolo e Ney Matogrosso lançam o single "Algoritmo Íntimo"

Os cantores e compositores Criolo e Ney Matogrosso se unem no single inédito "Algoritmo Íntimo". O lançamento vem acompanhado de um videoclipe disponível no canal de YouTube do Malibu Studios.

A canção tem composição de Arnaldo Antunes, Criolo, Keviin, Gabrieu e Marcia Xavier, Criolo e Ney intercalam vozes para falar de saudade de forma autêntica em tempos de redes sociais e de comunicação acelerada. É na união sensível entre os dois artistas que a música reverbera a liberdade de amar que faz parte das construções afetivas contemporâneas, ainda que ligadas por algoritmos. “O amor é libertário, sentir amor e entender ser possível amar é uma revolução interna”, explica Criolo. “Para mim, sempre que se fala de amor, em qualquer momento, é muito bom”, acrescenta Ney Matogrosso.

“Algoritmo Íntimo” chega ao público com um videoclipe que sustenta a dança como um veículo de expressão de desejo. Nas imagens, a mensagem é de que viver sem medo e com afeto nas relações é também um pouco do que Criolo e Ney tentam levar ao mundo por meio da arte. “Foi uma experiência incrível trabalhar com dois artistas que admiro, fazer parte do encontro de duas histórias tão únicas”, conta o produtor musical e diretor do clipe Keviin, porta voz da Malibu Studios. “É muito inspirador ouvir dois artistas falando de sentimentos que transcendem gerações e encontram na música o seu ponto de conexão”, completa.

