Cristo Redentor recebe Taylor Swift de braços abertos

Graças aos seus fãs, conhecidos como swifties, o Cristo Redentor recebeu Taylor Swift de braços abertos no Brasil antes do show desta sexta-feira (17) da turnê "The Eras Tour".

Enquanto os fãs se reuniam no Corcovado, o monumento se apagou na noite de quinta-feira e voltou a ser iluminado com uma projeção de luz da camiseta "Junior Jewels" de Swift, que aparece no clipe da música "You Belong With Me".

"Bem-vinda ao Brasil", dizia, em inglês, com os nomes dos 27 estados do país. Os seguidores da cantora estavam empolgados.

"Vou chorar. Isso pra mim é o que mais importa ela ver, ela sorrir, ela ficar feliz", disse Rafaela Martins Lopes, uma das admiradoras que foi à estátua.

A homenagem para a estrela americana ocorreu depois que seus fãs inundaram as redes sociais com pedidos para dar calorosas boas-vindas à diva pop.

O reitor do santuário do Cristo Redentor, Omar Raposo, respondeu com um desafio no Instagram: arrecadar 300.000 reais para obras de caridade em troca de organizar uma mensagem de boas-vindas.

A resposta foi tão impressionante que tirou o site da arrecadação do ar, e a campanha foi estendida até domingo, o último dia da estadia de três noites de Swift no Rio.

Segundo os organizadores, apesar dos problemas técnicos, a campanha arrecadou mais de 180.000 reais em menos de 24 horas, que serão utilizados para doar cestas básicas em ocasião do Dia Mundial dos Pobres, em 19 de novembro, iniciativa lançada pelo papa Francisco.

Também na quinta-feira, mas na Baía de Guanabara, uma roda-gigante foi iluminada em homenagem a Swift, com a mensagem "O amor é um jogo, quer jogar?", um fragmento do seu sucesso "Blank Space".