Curta gaúcho "Um Tempo pra Mim", rodado em guarani, será exibido no Canal Brasil

O curta-metragem gaúcho "Um Tempo pra Mim", com direção de Paola Mallmann, vai ser exibido no Canal Brasil nesta segunda-feira, 5, às 13h, no programa Maratona Curta na Tela, e será reprisado no dia 11, às 7h. A obra chama atenção pelo ineditismo. O filme foi rodado inteiramente em guarani e com não-atores indígenas da comunidade Tekoa Koenju de São Miguel das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul. Este mês, o título também vai ser projetado na Mostra Ecofalante de Cinema, em São Paulo, e no Festival Guarnicê de Cinema em São Luís do Maranhão.

Mesclando ficção com linguagem documental, a produção mostra a história de uma menina indígena que fica menstruada pela primeira vez durante um eclipse. Uma descoberta marcada pelos costumes e tradições das mulheres da comunidade em que vive. "A ideia original do curta começou a ser concebida após eu participar de um seminário sobre educação menstrual com a colombiana Carolina Ramirez, que trabalha a perspectiva de ampliar a conscientização da importância da dignidade menstrual na vida das meninas e mulheres de diferentes nações com o propósito de desmistificar tabus e por uma perspectiva emancipatória. O potencial de conexão e relevância do tema, alinhada com os estudos sobre as culturas indígenas e com a aproximação já anterior com comunidades guarani, me despertou a vontade de conhecer melhor esta realidade, pesquisando e ouvindo a partir da troca com mulheres indígenas", explica Paola Mallmann.

Com produção executiva de Beto Rodrigues, o filme conquistou o Kikito de melhor trilha musical na categoria de curtas-metragens brasileiros na última edição do Festival de Gramado. Venceu ainda o prêmio de melhor direção no 16º Curta Taquary, em Pernambuco. O título foi realizado pelo edital Audiovisual Entre Fronteiras promovido pelo IECINE - Instituto Estadual de Cinema do RS.