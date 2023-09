Dança e corporalidades são temas de mostra da Sala Redenção

publicidade

A Sala Redenção, instituição do Centro de Difusão Cultural da Ufrgs, apresenta uma mostra sobre dança e corporalidades em movimento em parceria com o Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul (FIVRS). A “I Mostra Internacional FIVRS de Dança no Cinema” fica em cartaz de 25 a 29 de setembro. Todas as sessões têm entrada franca e aberta à comunidade em geral. A Sala Redenção está localizada no campus central da Ufrgs, com acesso mais próximo pela Rua Eng. Luiz Englert, 333.

O FIVRS chega a sua 4ª edição neste ano, promovendo atividades em Pelotas e Porto Alegre. Pela primeira vez, o festival conta com uma mostra de cinema integrada à programação.

A mostra tem o objetivo exibir produções contemporâneas que, em sua forma e conteúdo, exploram a dança e as corporalidades. A curadoria é das diretoras do FIVRS, Rosângela Fachel e Carmen Hoffmann. A programação inclui cinco longas, um média e 16 curtas, entre nacionais e internacionais, que buscam representar parte da diversidade geográfica, cultural, corporal e temática das produções atuais sobre dança.