Daniel Blanco relembra bastidores de "Reis" e agradece equipe: "Me fez sentir muito acolhido"

A primeira temporada de Reis, da Record TV, mal acabou, mas os atores já estão sentido falta da diversão dos bastidores da série. Nesta quarta-feira (4), o ator Daniel Blanco compartilhou um clique da máscara que a equipe de maquiagem da trama usou para produzir a queimadura de Lúcifer, seu antigo personagem, tinha durante algumas cenas.

"Parece um novo membro do Slipknot [banda de rock norte-americana], mas sou eu usando meu próprio rosto que ganhei no último dia de filmagem. Na pré-produção de Reis fiz um molde do meu rosto para esculpirem a queimadura do Lúcifer, mas acabou servindo para outra coisa também, para um gesto que me emocionou e me fez sentir muito acolhido", escreveu.

Em seguida, ele aproveitou para agradecer a equipe de maquiagem responsável por toda sua caracterização na trama. "Agradeço de coração a equipe de maquiagem de efeito @lauramaquia @suladancuartmua @lorenarocha.artes e @carolpinsdorf.mua. Além do gesto, agradeço pelo trabalho de vocês que enriqueceu ainda mais a qualidade da série. Vocês são demais", completou.