Danilo Caymmi lança single inédito

Depois do projeto dedicado a canções de Tom Jobim, o cantor, compositor e músico Danilo Caymmi prepara o lançamento de seu novo álbum para outubro, com o título de “Danilo Caymmi Andança 5.5” (referência ao clássico eternizado por Beth Carvalho e às mais de 5 décadas de carreira). Antes do álbum completo, o single “Totalmente Integral”, única inédita do disco, chegou às plataformas nesta sexta, 22 de setembro.

Melodista por natureza, Danilo Caymmi acordou com a letra na cabeça, inspirado no ambiente que o cercava na década de 1970. “Era um tempo em que a gente via chegar por aqui o Yoga, a comida macrobiótica, a medicina oriental, entre outros hábitos alternativos. “Totalmente integral” é uma brincadeira, um retrato bem-humorado da época, como se eu tivesse uma namorada ligada nessas coisas. Resolvi mudar algumas partes da letra, como quando eu falo em BNH, que eu atualizei para “minha casa, minha vida”, brinca Danilo.

Musicalmente diferente das demais canções do disco, que tem produção musical e arranjos de Flávio Mendes, “Totalmente integral” conta com um trio de músicos que tem tudo a ver com a proposta. “O baterista Sérgio Melo, que toca com o Lulu Santos e já tinha trabalhado comigo, queria participar do disco. Como ele é desse ambiente do rock 'n roll, achei que tinha tudo a ver. E o Sérgio trouxe outros dois músicos incríveis: o guitarrista Tavinho Menezes e o baixista Jorge Ailton, também da banda do Lulu. Ficou uma versão super atual, meio rock, meio rhythm’ n’ blues”, pontua.

Em meio a clássicos como “Sabiá”, “Pra não dizer que não falei das flores”, “Travessia” e “Andança”, “Totalmente integral” pode surpreender. “Foge do estilo que eu costumo gravar, mas é importante dizer que essa música faz parte da atmosfera que eu criei para o disco, já que ela também fala de uma época que eu vivi”, define Danilo. A capa do single reproduz um quadro do próprio Danilo Caymmi, pintado nos tempos do isolamento imposto pela pandemia. Além da musicalidade, o caçula dos Caymmi também herdou do pai Dorival o talento para as artes plásticas.



FICHA TÉCNICA

Voz: Danilo Caymmi

Bateria: Sergio Melo

Baixo - Jorge Ailton

Guitarra/violão - Tavinho Menezes

Gravado no estúdio Áudio Stamp (Curitiba)

Capa : Óleo sobre tela de de Danilo Caymmi

Distribuição digital: Agente Digital