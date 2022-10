DAY LIMNS e Di Ferrero lançam novo single

publicidade

DAY LIMNS e Di Ferrero lançam o single “Muito Além”, que chega a todos aplicativos de música na próxima quinta-feira, dia 3. O clipe, que leva cenas gravadas em uma aparição ao vivo e surpresa dos artistas em São Paulo, ainda não tem data de estreia.

Composta por DAY, Di e Los Brasileiros, que também assina a produção do single, a faixa segue a mesma linha "pop-underground", uma mistura de rock, trap e pop, que a artista já vem realizando nos seus últimos trabalhos. “A música é sobre alguém que fala e sente demais, e o resultado disso é ir muito além do que devia, e acabar se afogando nesse mar de intensidade”, explica a artista. “Esse mar simboliza eu mesma, como já tinha dito em 7 Vidas, onde no clipe, inclusive, uma sereia me salva, mas em Muito Além quis me colocar como a minha própria salva-vidas”, completa.

Seguindo essa linha de raciocínio, a faixa e o clipe, ainda surpresa, também trazem o conceito de D.I.Y: "Do It Yourself" ou “Faça Você Mesmo”, em português. DAY diz que, por ser um aspecto fundamental do punk rock e da própria vida, ela decidiu trazer isso bem forte por acreditar nesse estilo de vida, e reforça que, para ela “fazer você mesmo” não significa, necessariamente, fazer sozinho. A artista trocou seu nome nas redes para as siglas, que também representam a unificação dos nomes Di e DAY.