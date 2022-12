De "Bloody Mary" a "Running Up That Hill": relembre músicas antigas que viraram hits por acaso

publicidade

Os maiores nomes da indústria musical traçam estratégias grandiosas para a promoção dos lançamentos, seja com videoclipe, performances ou shows. Contudo, uma canção não depende exclusivamente de divulgação para ser um hit. Menos ainda de ser alguma faixa inédita. Por diferentes fatores, músicas que não fizeram sucesso quando viram a luz do dia obtiveram sucesso comercial anos após o lançamento. De nomes grandes como The Weeknd ou Lady Gaga ou até músicas de 40 anos atrás, nunca é tarde demais para se tornar um hit. Relembre sete destes casos.

Bloody Mary - Lady Gaga

Embora sempre tenha sido uma das favoritas dos fãs, Bloody Mary só se tornou um single em 2022, mais de 11 anos depois do lançamento. A faixa do "Born This Way" ganhou tração no TikTok após uma edição de fãs colocar a música para tocar na cena da dança da série Wandinha. Os vídeos dos internautas fizeram a música se tornar mais popular e retornar aos charts.

Die For You - The Weeknd

Apesar de ter lançado o álbum Dawn FM ainda este ano, o atual hit de The Weeknd é uma música de 2016. A era Starboy teve hinos como a faixa título e "I Feel It Coming". Então, "Die For You", o último single oficial na época, acabou ficando em segundo plano para os fãs. Seis anos depois, a canção não para de crescer nas paradas e obteve o auge comercial em novembro de 2022.

Envolver - Anitta

Lançada como um single promocional em novembro de 2021, a brasileira não tinha grandes pretensões com a música em espanhol. Apesar de ter levado menos tempo em relação a outras músicas nesta lista, o feito de Anitta é surpreendente, pois ela já estava na promoção de outro single, "Boys Don't Cry", e já tinha lançado até um remix para a faixa. Por conta de uma dancinha viral no TikTok, "Envolver" foi ganhando popularidade e chegou até a primeira posição do Spotify global em março deste ano. Além disso, se tornou um dos maiores hits do ano no mundo e reposicionou a poderosa na indústria musical.

Truth Hurts - Lizzo

Lançada originalmente em setembro de 2017, levou dois anos para Lizzo ter o primeiro grande hit da carreira. Por conta da trilha sonora do filme "Someone Great", a música ficou na boca do povo e começou a viralizar nas redes sociais. O resultado? Vários números 1 nas paradas do mundo todo e até indicações ao Grammy.

Suddenly I See - KT Tunstall

A hitmaker australiana é um dos maiores nomes da música folk no país natal, mas foi com uma música em uma pegada mais pop que ela ganhou o mundo. Lançada em 2004, Suddenly I See começou a ficar popular em 2006 após ser utilizada na trilha sonora do filme "O Diabo Veste Prada". Em 2007, ela foi eleita uma das melhores músicas daquele ano, apesar de já ter três anos.

We Have All The Time In The World - Louis Armstrong

A música foi um enorme sucesso na década de 1990, mas foi lançada ainda em 1969 como tema do filme "007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade". Apesar do grande holofote, ela passou batida na época. Em 1994, o hit foi utilizado como trilha de um comercial e alcançou posições altas nas paradas.

Running Up That Hill - Kate Bush

Lançada em 1985 como faixa do álbum "Hounds Of Love", a canção foi uma das mais tocadas em 2022. Uma das melhores canções de Bush recebeu o reconhecimento após ser utilizada em uma cena chave da série "Stranger Things" e ganhou o público.