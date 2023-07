De François Ozon à aventura nacional

publicidade

Para quem gosta de cinema francês estreia nesta quinta-feira “O Crime é Meu”, filme de François Ozon. Na trama, Madeleine, vivida por Nadia Tereszkiewicz, é uma atriz jovem, pobre e sem talento, que acaba sendo acusada, no ano de 1930, de ter assassinado um famoso produtor. Sua melhor amiga, Pauline, encarnada por Rebecca Marder, uma advogada desempregada, acaba ajudando na absolvição da moça, por legítima defesa. A partir daí, se inicia para a acusada uma nova vida de fama e de sucesso. Mas essa glória rapidamente chega ao fim, quando se revela uma verdade potente por trás do crime. É quando ela pode perder toda a notoriedade que alcançou. A produção é originária de uma livre adaptação da peça francesa de 1934, “Mon Crime”, de Georges Berr e Louis Verneuil. No elenco de “O Crime é Meu”, além de Nadia e Rebecca, atua Isabelle Huppert.

Outra novidade nas telas de cinema a partir de hoje tem a direção de Patrick Wilson para “Sobrenatural: A Porta Vermelha”, quinto filme da franquia, cuja trama se passa 10 anos após os eventos de “Sobrenatural: Capítulo 2”, e volta a seguir a família Lambert. A tal família é formada pelos personagens vividos por Rose Byrne; Patrick Wilson, Andrew Astor; Ty Simpkins; e Juliana Davies. Dalton começa a faculdade, mas ainda está muito longe de conseguir levar uma vida normal: ele e o pai são obrigados a retornar à macabra dimensão da Porta Vermelha, enfrentando uma série de novas e ainda mais terríveis ameaças e encarando seus medos mais profundos para banirem seus demônios de uma vez por todas.

Entre as estreias das telonas desta semana estão também produções brasileiras. Em “Um Dia Cinco Estrelas”, de Hsu Chien Hsin, acompanhamos Pedro Paulo, vivido pelo ator Estevam Nabote, que decidiu colocar seu amado Opala dos anos 70 na rua. Foi trabalhar como motorista de aplicativo para ajudar a família a sair do sufoco e realizar o grande sonho de sua mãe, que é viajar para Buenos Aires. Nestes momentos em que leva passageiros para todos os cantos, passa por diversas situações inusitadas, divertidas e que transformam totalmente a sua rotina. Enquanto isso, sua esposa Manuela, interpretada pela atriz Aline Campos, tenta se tornar uma funcionária exemplar na loja em que trabalha e conquistar o cargo de gerente, disputando com o ambicioso Oswaldo, que ganha vida na atuação do artista gaúcho Marcos Breda.

Já em “Os Aventureiros - A Origem”, que estreia dirigido por André Pellenz, o jovem Luccas decide invadir o laboratório do recém-desaparecido cientista Honório Flacksman, o grupo de amigos é sugado para um portal que os leva para outra dimensão: a Cidade da Alegria. Lá, são abordados por uma espécie de protetores da cidade. Para voltar ao seu tempo, o grupo precisa encontrar umas pedras especiais. A produção é aventura, que mescla charadas e armadilhas com desafios à coragem e à união dos amigos. No elenco estão Giovanna Alparone, Luccas Neto e Juliana Didone.