De inchaço no rosto a dança de alta: Joelma supera internação por sequelas da Covid-19

publicidade

Joelma preocupou o público no final do mês passado, ao aparecer com o rosto inchado durante shows. A assessoria da imprensa da cantora contou ao R7 que os inchaços eram sequelas da Covid-19. Ela já foi diagnosticada com Covid-19 quatro vezes — o último teste positivo foi em janeiro deste ano. Por conta das complicações da doença, ela teve que ficar internada por cinco dias. Porém, recebeu alta médica no último sábado (11) e comemorou com uma dancinha no meio dos profissionais da saúde; confira, a seguir, como foi todo o processo da internação de Joelma.

Joelma fez a primeira publicação após preocupar os fãs com o inchaço no rosto no dia 31 de maio. Na legenda da publicação, ela escreveu: "Seja forte e corajoso". Ela recebeu forte apoio dos internautas nos comentários.

No dia 3 de maio, a cantora deu início a turnê Isso É Calypso, no Rio de Janeiro, e comentou sobre o assunto durante apresentação: "Com ou sem sequela da Covid eu vou fazer essa turnê".

Em um dos shows, Joelma chegou até a fazer uma piada sobre relação ao inchaço no rosto: "Estou a cara do Quico", brincou ela com um dançarino no palco, se referindo ao famoso personagem de Chaves, interpretado por Carlos Villagrán.

Joelma, então, deu entrada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, no dia 6 de maio, para realizar exames de acompanhamento após contrair Covid-19 pela quarta vez. "Fazendo exames de rotina enquanto edito o DVD a todo vapor. Energias recarregadas para os shows do fim de semana", escreveu a cantora em publicação nas redes sociais.

Porém, ao receber os resultados, a cantora precisou ser internada, com o diagnóstico de edema, esofagite e gastrite. As complicações foram possivelmente decorrentes das infecções por Covid-19. Joelma estava sendo tratada pela equipe da cardiologista e intensivista Ludhmilla Hajjar.

Durante o período de internação, Natália Sarraff, uma das filhas da cantora, foi até as redes sociais tranquilizar os fãs da mãe: "Mamãe está bem. Cada dia que passa ela está mais forte. Fiquem despreocupados, beleza? Fiquem com coraçãozinho em paz, tranquilo, que a nossa guerreira continua firme e forte, guerreira como sempre".

No último sábado (11), a cantora recebeu alta do hospital após cinco dias de internação. Para comemorar, a artista compartilhou um vídeo "aprontando todas" mesmo com acesso de medicamentos na veia. "É Pará, é Calypso, é soro na veiaaaaa! Eu estava de repouso, juro", escreveu ela na legenda da publicação em que aparece em cima de um carrinho hospitalar. Ela também apareceu dançando em um vídeo, no meio da equipe médica.

Joelma vai precisar ficar mais sete dias em repouso. Por conta disso, a cantora desmarcou os shows agendados nas cidades de Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP).