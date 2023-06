De Indiana Jones a Michelangelo

publicidade

No universo do cinema, entre os destaques em estreia está o longa que marca o final de uma era. “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”, primeiro da franquia que tem a direção de James Mangold. Outra estreia que merece atenção é de “A Sindicalista”, co-produção entre Alemanha e França, com direção de Jean-Paul Salomé e com elenco formado por François-Xavier Demaison, Grégory Gadebois e pela talentosa Isabelle Huppert.

E na junção do mundo do cinema e das artes plásticas vale destacar o documentário “Michelangelo – Infinito”. Produção italiana, a obra tem direção de Emanuele Imbucci, quem decidiu traçar o retrato do artista, um homem secreto e transtornado, capaz de contrastes e paixões fortes, mas também dono de grande coragem ao apoiar as suas crenças e ideologias.

Já no streaming, a dica é da série alemã “Bastidores de Uma Conspiração”, disponível na Netflix. Criada por Oded Davidoff e Noah Stollman e adaptada para a televisão por Christoph Darnstädt, a história reúne diversos elementos de ação e mistério. A trama da série se centra nas vivências de um policial aposentado que decidiu viver nas ruas, isolado de tudo e de todos. O encontro de diferentes culturas e o olhar europeu sobre questões humanas e sociais dão contornos ainda mais interessantes à produção.

Vai lá, assiste e me fala!