De Ludmilla a Liniker: os brasileiros premiados no Grammy Latino 2022

Sete brasileiros conquistaram prêmios no Grammy Latino 2022, que aconteceu na noite de quinta-feira, dia 17 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Anitta foi uma das apresentadoras, ao lado de Luis Fonsi, Thalia e Laura Pausini. Ela concorria com "Envolver", mas não levou o prêmio. Sua música estava indicada como uma das principais categorias, de gravação do ano, mas o prêmio foi para "Tocarte", de Jorge Drexler & C. Tangana.

Confira os brasileiros premiados na pré-cerimônia:

Melhor Álbum de Samba/Pagode: “Numanice #2”; Ludmilla

Melhor Álbum de POP Contemporâneo em Língua Portuguesa: “Sim Sim Sim”; Bala Desejo

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa: “O Futuro Pertence À… Jovem Guarda”; Erasmo Carlos

Melhor Álbum de Música Sertaneja: “Chitãozinho e Xororó Legado”, Chitãozinho e Xororó

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira: “Indigo Borboleta Anil”; Liniker

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa: “Senhora Estrada”; Alceu Valença

Melhor Canção em Língua Portuguesa: “Vento Sardo”; Jorge Drexler & Marisa Monte

Liniker agradeceu emocionada o reconhecimento e enfatizou que se tornou a primeira artista trangênero do Brasil a receber um Grammy. “Hoje algo histórico acontece na história do meu país”, disse na cerimônia.

Marília Mendonça recebeu indicação póstuma com o álbum "Patroas 35%", em parceria com a dupla Maiara & Maraisa, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, mas não foi premiada. "Chitãozinho & Xororó Legado", álbum de Chitãozinho & Xororó, levou a estatueta.

A cantora e compositora Rita Lee Jones, 74 anos, recebeu o Lifetime Achievement Award do Grammy Latino por sua carreira.

Gal Costa (1945 - 2022) foi lembrada durante a premiação por sua importância na música. A cantora morreu no dia 9 de novembro.

O cantor Jão participou do Grammy pela primeira vez com um pré-show na premiere.

