De peladão no palco a tapa na cara: veja os 7 momentos mais bizarros do Oscar

Veja as 7 histórias mais bizarras do Oscar abaixo (todas as imagens são reproduções do YouTube):

Peladão invade o palco

O fotógrafo e ativista Robert Opel foi o grande assunto do Oscar de 1974 ao invadir, completamente nu, o palco da cerimônia. O apresentador David Niven fez uma brincadeira na hora e seguiu com a festa. Opel conseguiu uma fama momentânea e participou de diversos programas televisivos nos anos seguintes, até ser assassinado em um assalto em 1979.

O tapa de Will Smith

O Oscar de 2022 era para ser a grande noite de Will Smith. Querido em Hollywood, o ator era o favorito a ganhar o prêmio por seu papel em "King Richard: Criando Campeãs". Mas ele colocou tudo a perder ao dar um tapa na cara de Chris Rock. A confusão começou quando o comediante fez uma piada sobre a careca da atriz Jada Pinkett Smith, mulher de Will, que sofre com alopecia. Will não gostou da brincadeira e esbofeteou o rival, deixando a plateia atônita, sem saber se era parte do espetáculo ou não. Will Smith ganhou mesmo o Oscar, mas o que ficou marcado foi o tapa. Pela agressão, ele foi banido dos eventos da Academia por dez anos.

La La Land vencedor, #sqn

O prêmio mais importante do Oscar é o de Melhor Filme. Em 2017, os atores Warren Beatty e Faye Dunaway conseguiram um feito inédito: eles anunciaram o vencedor errado. No palco, eles chamaram "La La Land" como o ganhador da noite, mas "Moonlight" tinha sido escolhido pela Academia. O erro foi corrigido quando os produtores do musical já faziam o discurso de agradecimento. Assim, os realizadores de "Moonlight" puderam receber a estatueta. O erro aconteceu porque um dos organizadores do Oscar entregou o envelope errado para os apresentadores (no caso o de Melhor Atriz, vencido por Emma Stone por La La Land). Assim, Beatty e Dunaway ficaram um pouco confusos na hora do anúncio e acabaram falando o filme errado.

Roberto Benigni passa por cima de todo mundo

O ator e diretor italiano Roberto Benigni ficou empolgadaço com o sucesso de "A Vida É Bela" no Oscar de 1999. O longa ganhou três prêmios, de Melhor Ator (para o próprio Benigni), Melhor Trilha Sonora Dramática e Melhor Filme Estrangeiro. Aos receber essa última estatueta, o diretor literalmente passou por cima dos concorrentes, escalando as cadeiras e os ombros de quem estava na plateia.

Marlon Brando recusa o Oscar

Vito Corleone foi o papel da vida de Marlon Brando. E ele ganhou, merecidamente, um Oscar de Melhor Ator pela personagem de "O Poderoso Chefão". Mas Brando se recusou a receber a estatueta. Ele nem foi à cerimônia de 1973. Em seu lugar, o ator mandou Sacheen Littlefeather, que fez um duro discurso de como Hollywood tratava os nativo-americanos.

O dueto entre Rob Lowe e Branca de Neve

O Oscar de 1989 não teve um anfitrião. O show começou com um espetáculo musical de 11 minutos comandado pela Branca de Neve, papel que ficou a cargo da novata Eileen Bowman. Com pouquíssima experiência em atuação, Eileen não conseguiu segurar a bronca (e acabou tendo as portas de Hollywood fechadas). Para piorar, o número teve diversos convidados especiais, mas ninguém passou tanta vergonha quanto o ator Rob Lowe.

Jennifer Lawrence cai duas vezes

A atriz Jennifer Lawrence mostrou ao mundo no Oscar de 2013 que é um pouco estabanada. Ao subir ao palco para receber a estatueta de Melhor Atriz pelo papel no filme O Lado Bom da Vida, ela tropeçou no vestido e caiu na escada. O momento constrangedor não apagou a felicidade de J-Law. No ano seguinte, ela novamente teve problema com a gravidade. No tapete vermelho na entrada do teatro para a cerimônia do Oscar, ela também tropeçou e caiu