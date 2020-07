Debate sobre a situação dos agentes e entidades culturais do Estado

publicidade

A Bienal do Mercosul traz para a sua programação virtual uma nova transmissão ao vivo, nesta terça-feira, às 19h, com os convidados Juremir Machado da Silva, Antônio Hohlfeldt e Francisco Marshall. Sob a mediação do presidente da Fundação Bienal do Mercosul, Gilberto Schwartsmann, a conversa tratará das entidades, instituições e agentes culturais no contexto da pandemia do novo coronavírus.

A live pode ser acompanhada pelo Facebook, Instagram e YouTube da Bienal do Mercosul. Haverá espaço para perguntas do público, que podem ser enviadas com antecedência pelos canais digitais da Bienal ou durante a transmissão.

Desde o final de maio, a Bienal do Mercosul aderiu à realização de lives como forma de adaptar a concretização desta edição da mostra, e para promover diálogo sobre arte e sobre o momento pelo qual todos estamos passando no contexto da pandemia.