Deep Purple orquestrado com voz de ferro em Porto Alegre

O vocalista Bruce Dickinson deixa hoje a sua banda Iron Maiden de lado e, a partir das 21h, apresenta no Auditório Araújo Vianna o “Concerto For Group And Orchestra”, criado pelo compositor, pianista e organista Jon Lord (1941-2012) e lançado como um álbum ao vivo do Deep Purple, com a presença da Royal Philharmonic Orchestra, em 1969.

O cantor vai reproduzir o espetáculo, tendo ao lado uma banda formada por John O’Hara (Jethro Tull) nos teclados, Tanya O’Callaghan (Whitesnake) no baixo, Kaitner Z Doka (Jon Lord, Ian Paice) na guitarra, Bernard Welz (Jon Lord, Don Airey) na bateria e Mario Argandonia (Scorpions) na percussão. Além disso, o show terá uma orquestra sinfônica de mais de 80 instrumentistas, com integrantes da OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo). Ela será conduzida por Paul Mann, que já participou de dezenas de apresentações do concerto.

Dickinson também vai cantar seu clássico “Tears of the Dragon”, de sua carreira solo, do disco “Balls of Picasso”, de 1994. Ele também irá apresentar a versão para “Jerusalem”, música baseada em antigo poema de William Blake, “And did those feet in Ancient Times”, que relata uma visita de Jesus Cristo a Inglaterra. Serão tocadas ainda músicas do Deep Purple, uma das principais influências de Dickinson - “Pictures of Home”, “When a Blind Man Cries”, “Smoke on the Water”, do “Machine Head” (1972), “Hush”, presente no álbum de estreia da do Deep Purple, em 1968, “Perfect Strangers”, do trabalho homônimo e de retorno da banda, após hiato de oito anos, em 1984, e “Burn”, do disco de 1974.