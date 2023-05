Demi Lovato lança nova versão para o hit “Cool for the Summer”

publicidade

Demi Lovato disponibiliza a versão revisitada de um de seus maiores sucessos “Cool for the Summer”, em um remix rock da faixa electro-pop. A nova versão apresenta vocais regravados com uma pegada mais intensa e uma produção atualizada de Warren “Oak” Felder, Keith “Ten4” Sorrelles e Alex Nice.

“Cool for the Summer” foi originalmente lançada há oito anos como o primeiro single do quinto álbum de estúdio de Demi, “Confident”. A faixa recebeu certificação de Diamante Duplo no Brasil, liderando as paradas em todo o mundo e alcançando o primeiro lugar no Billboard's Dance Club Chart.

Este lançamento marca a segunda versão reimaginada de Demi para refletir seu som atual. No início deste ano, ela disponibilizou “Heart Attack (Rock Version)”, em comemoração ao aniversário de 10 anos da faixa original.

Veja publicação: