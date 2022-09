Demi Lovato posta que turnê atual será a última, mas depois apaga

publicidade

A cantora americana Demi Lovato postou, nos stories do Instagram que a atual turnê dela, Holy Fvck World Tour, será a última da carreira. Pouco tempo depois, porém, a artista apagou a publicação.

Estou muito mal, não consigo levantar da cama", escreveu na mensagem deletada. "Esta turnê será minha última. Amo e agradeço vocês", completou a cantora.

Demi já teve de abandonar uma turnê, a "Tell Me You Love Me Tour", em 2018, por conta de uma overdose. Recentemente, outros artistas cancelaram shows ao redor do mundo por motivos de saúde, como Shawn Mendes e Justin Bieber.

O assunto movimentou as redes sociais. "Espero que ela se recupere logo e que seja apenas cansaço de turnê mesmo, realmente não é fácil sair viajando quase que todo dia e ainda fazer show depois", disse um fã no Twitter.

"Engraçado que Demi Lovato e Justin Bieber são supervisionados pela mesma equipe de agenciamento e ambos estão completamente esgotados, física e psicologicamente. Um cancelou a tour e a outra já está avisando que essa será a sua última", escreveu outro internauta.

A artista está na estrada para a divulgação do álbum de estúdio mais recente, o Holy Fvck, que marca o retorno da artista ao rock. Turnê já passou pelo Brasil, com dois shows em São Paulo, um em Belo Horizonte e um no Palco Mundo do Rock In Rio.

