Dentro do Mundo Novo do reggae do Maneva

publicidade

Referência no reggae brasileiro, a banda Maneva retorna a Porto Alegre para o encerramento da tour do seu novo álbum, “Mundo Novo”, neste sábado, 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). No repertório, clássicos da carreira e novos sucessos, como “O Destino Não Quis”, “Pisando Descalço”, “Saudades do Tempo” e muito mais! Ingressos à venda na Sympla.

Sucesso em todo o país, o Maneva vem colhendo os bons frutos da carreira vitoriosa, que totaliza 18 anos e que tem a GTS, a Base 4, a MNV Produções e a Universal Music frente à gestão.

As 19 certificações, incluindo 3 singles de diamante, e a indicação ao Grammy Latino com “Lágrimas de Alegria” na categoria “melhor canção em língua portuguesa”, foram comemoradas pelos amigos Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria).

“Lágrimas de Alegria” é apenas uma das músicas assinadas pela banda. Ao lado dela, uma infinidade de hits, como “Seja Para Mim”, “O Destino Não Quis”, “Sem Jeito”, “Saudades do Tempo”, “Pisando Descalço”, “Corre Pro Meu Mar”, “Reviso Meus Planos e “Não Vá Dizer Que Não”. O Maneva também faz parte do seleto time “Top 200”, que aponta a banda como um dos artistas mais ouvidos no Spotify”. Os 2,3 bilhões de streams são resultado das canções autorais, uma das particularidades da banda que, contrariando o fluxo do mercado, mantém a essência e grava apenas o que considera verdade. São poemas transformados em música, união entre a sensibilidade e a qualidade técnica dos integrantes.

Dos 13 registros fonográficos que compõem a discografia do Maneva, apenas “Tudo Vira Reggae” volumes 1 e 2 foram produzidos com regravações. A label, considerada um marco, chegou para ser a justa homenagem ao gênero. Canções de sucesso dos mais diferentes ritmos, como rap, pagode e sertanejo, receberam o arranjo do som jamaicano para caber no universo da banda. “Tudo Vira Reggae” também revelou o ‘lado B’ do quinteto, que homenageou grandes nomes da música brasileira, além de ser uma declaração de amor ao reggae e aos seus precursores.

“Mundo Novo”, o 13º álbum, de maio de 2022, dá nome à turnê, que reúne os clássicos de carreira e novas faixas. O registro chegou como um divisor de águas na história do Maneva. Nos shows que compõem a agenda estão as principais capitais e os mais importantes festivais, como o Lollapalooza, pois o Maneva está confirmado para a edição 2024 em São Paulo.