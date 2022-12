Deolane abandona "A Fazenda"

publicidade

A participante do reality show "A Fazenda", da Record TV, deixou o programa, desistindo da competição, neste domingo. O fato foi informado por sua equipe em suas redes sociais. O motivo foi saber que sua mãe, Solange Bezerra, estava hospitalizada e na UTI. Ela saiu do estúdio e, conforme relatos e fotos publicados no Twitter, foi direto ver a mãe no hospital.

Os concorrentes do programa foram informados por uma voz no estúdio e mostraram surpresa. Mesmo aqueles com quem ela discutiu nos últimos dias, como Babi, mostraram preocupação.

A equipe da advogada criminalista postou o seguinte texto em sua página no twitter: "3 meses muito intensos. A doutora entregou tudo de si para todos nós, foi verdadeira todo o tempo e conquistou o amor de muitos aqui fora. Agradecemos por todo apoio que deram a ela lá dentro e agora vamos recebê-la de braços abertos aqui fora. O mundo é seu, doutora! 💚⚖️".