Depósito de Teatro estreia “Histórias do Vovô Cascudo”

“Histórias do Vovô Cascudo”, mais recente produção infantil do Depósito de Teatro, faz parte da comemoração dos 25 anos do grupo e da retomada do trabalho, após dois anos parado. As apresentações acontecem na Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307), de 23 a 31 de julho, sempre aos sábados e domingos, 16h. Ingressos via Sympla ou na bilheteria.

O texto foi escrito por Roberto Oliveira, que também assina a direção do espetáculo, cujo personagem central é o Vovô Cascudo, em homenagem à obra de Luís da Câmara Cascudo, de onde são extraídos causos brasileiros e histórias que o vovô conta para seus netos. Com 45min de duração, o espetáculo é voltado a crianças de 4 a 10 anos. No elenco, estão a atriz Elisa Heidrich e os atores Bruno Fernandes e Juliano Canal.

Marilu, uma menina muito curiosa e Pepe, um menino muito arteiro, pedem ao Vovô Cascudo que contem algumas histórias para eles. O Vovô, então, escolhe a história da Onça e do Cachorro, a de Chico Rei, a da Princesa Sisuda e as lendas do Curupira e da Caipora. Ele narra adivinhações, crendices e curiosidades que fazem parte da cultura brasileira e, juntos, cantam canções inspiradas no folclore brasileiro.