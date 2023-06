Depois de Tony Tornado e Lô Borges, Leci Brandão anima o CineOP 2023

Em um universo cultural que tem unido música e cinema, o documentário em longa-metragem “Toda essa Água”, que acompanha momentos marcantes da vida de Lô Borges, festejado artista mineiro, esquentou a noite fria do último sábado na 18 CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto, que tem movimentado a histórica cidade mineira desde a última quinta-feira, e que segue até esta segunda-feira, dia 26. A produção seguiu o músico enquanto trabalha em um novo disco de músicas inéditas e circula pelo Brasil com a turnê que resgata o repertório que compôs em 1972 para os míticos “Clube da Esquina”, com Milton Nascimento, e o “Disco do Tênis”, seu primeiro disco solo. O diretor do filme, Rodrigo de Oliveira, e a produtora Vania Catani também acompanharam emocionados e ansiosos a exibição da obra em estreia especial no Cine-Praça, ao ar livre na noite fria de sábado.

Com sensibilidade, a obra mostra as vivências, entre o garoto de 20 anos e o experiente músico que acaba de ultrapassar os 70, apresentando uma trajetória de brilhos, medos, sonhos e o eterno desejo pela estrada e pela aventura da composição. Além de Lô Borges surgem na tela nomes como Milton Nascimento, Beto Guedes, Márcio Borges, Tavinho Moura e Nelson Angelo, dando seus depoimentos sobre o amigo e colega de profissão. Depois da exibição o público presente ao CIne-Praça aplaudiu de pé à obra e ao músico presente na exibição.

O sábado teve ainda u m contagiante e tradicional passeio musical percorrendo as ruas tricentenárias de Ouro Preto com a regência e a animação de bandas, grupos e artistas convidados, marcando o Dia de São João. O cortejo teve a animada participação dos grupos Bloco Queimando o Filme, Contador de Histórias Xibil, Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, Maracatrupe e os Personagens da Turma do Pipoca. A noite do sábado terminou no Sesc Cine-Lounge com show do rapper brasileiro, Rincon Sapiência, dono de uma trajetória artística importante, sendo reconhecido por suas letras inteligentes, flow impecável e identidade musical autêntica. Com sua habilidade lírica e estilo inovador, Rincon conquistou o respeito e a admiração da cena do hip-hop nacional.

RESGATE - Depois de décadas sem ser exibido, a comédia “Uma Nêga Chamada Tereza”, filme dirigido por Fernando Coni Campos e lançado em 1973, teve uma sessão especial de resgate na programação da 18ª CineOP. O longa-metragem tem como ator principal o cantor Jorge Ben e foi realizado num contexto de época em que músicos de grande popularidade eram chamados para serem personagens principais em filmes nos quais eles faziam versões ficcionais de si mesmos (o caso mais conhecido é o de Roberto Carlos e sua trilogia dirigida por Roberto Farias nos anos 1970). Em “Uma Nêga Chamada Tereza”, Jorge Ben interpreta a si mesmo e também a um sósia do cantor Jorge Ben envolvido numa série de confusões para levá-lo a um festival de música. O elenco tem ainda Antonio Pitanga como um homem vindo da África para ensinar aos brasileiros de que forma pensar a cultura e relevância negra no país.

Neste domingo, o Sesc Cine Lounge Show se transformou num "arraiá" e numa roda de samba, tendo como principal atração a sambista Leci Brandão, marcando a programação da 18 CineOP A renomada cantora e compositora brasileira, Leci Brandão agita o Sesc Cine Lounge Show, sendo considerada uma das mais importantes matriarcas do samba no Brasil, e uma voz ativa na luta pelos direitos das comunidades negras e femininas, Leci está em sintonia com as temáticas que compõem a CineOP 2023. Com mais de 40 anos de carreira, Leci conquistou seu espaço no cenário musical ao misturar samba, MPB e ritmos afro-brasileiros em suas composições e interpretações marcantes. Além de sua trajetória artística, Leci Brandão também desempenha um papel significativo na esfera política do país. Eleita pelo estado de São Paulo, foi a segunda deputada negra da história da ALESP, usando sua posição para defender pautas relacionadas à igualdade racial, cultura e empoderamento feminino.