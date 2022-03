'Derrota' é o único espetáculo gaúcho selecionado para o Festival de Curitiba

publicidade

‘Derrota’, com direção de Camila Bauer, é o único espetáculo gaúcho selecionado para o Festival de Curitiba - um dos principais eventos de artes cênicas do país que completa 30 anos em 2022. O monólogo interpretado pela atriz Liane Venturella vai ser exibido na Mostra Interlocuções nos dias 31 de março e 1º de abril no Teatro da Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133 - Centro, Curitiba), às 19h, com entrada franca.

Será também a estreia em formato presencial da coprodução do Projeto Gompa e da Cia. Incomode-Te. Primeira montagem brasileira para o texto homônimo do dramaturgo grego Dimítris Dimitriádis, ‘Derrota’ teve a primeira temporada em versão digital no ano passado. Concebida e realizada durante a longa temporada de teatros fechados durante a pandemia, a peça traz a atriz em total cumplicidade com o espectador. Uma proposta sem efeitos visuais e que valoriza uma excelente intérprete e um texto riquíssimo.

Escrita no ano 2000, ‘Derrota’ faz parte do texto ‘Oblívio’ e mais quatro monólogos, também composto por ‘Memória’, ‘Arrependimento’, ‘Arte’ e ‘Oblívio’. Nos anos de 1960, Dimítris Dimitriádis estudou teatro e cinema na Bélgica. Traduziu obras de ícones da dramaturgia, como Jean Genet e Bernard-Marie Koltés. O dramaturgo grego já conquistou diversos prêmios e é apontado como um expoente da cena contemporânea mundial.

‘Derrota’ conta com direção sonora de Álvaro RosaCosta. Júlio Estevan assina os vídeos e Claudio Etges, as fotos. A iluminação é de Ricardo Vivian e a produção é de Letícia Vieira.