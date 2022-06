Destaque contemporâneo do Irã na Sessão Plataforma

publicidade

Depois do sucesso da exibição lotada de "Memoria de Apichatpong Weerasethakul", a segunda edição do ano da Sessão Plataforma apresenta nesta sábado, dia 04, às 20h, o longa-metragem "Crime Culposo", do diretor iraniano Shahram Mokri, lançado no Festival de Veneza em 2020, na prestigiada seção competitiva Orizzonti. A exibição do filme ocorre na Cinemateca Capitólio (R. Demétrio Ribeiro, 1085).

Na noite de 19 de agosto de 1978, quatro homens incendiaram o Cinema Rex, na cidade de Abadan, matando mais de 400 pessoas que assistiam a uma projeção de “The Deer”, de Masoud Kimiai. Marco da revolta popular que meses depois derrubaria o governo monárquico, o episódio traumático é revisitado em um jogo ficcional labiríntico que imagina a repetição do crime na sala escura. Ao vislumbrar o risco do infinito na história iraniana, "Crime Culposo" circunscreve o cinema como um protagonista ao mesmo tempo incontornável e desconcertante.

Nas palavras do diretor, a obra é sobre "um impensado ato criminoso que tenta recriar significativos eventos históricos. Mas o filme não tenta reencenar a história; em vez disso é sobre o próprio Cinema."Sessão Plataforma retorna sua programação em 2022 ressaltando a importância da experiência imersiva do cinema como potência e transformação coletiva. Atenta aos desafios do circuito de salas comerciais e da força dos serviços de streaming após a pandemia, o objetivo da sessão é proporcionar uma oportunidade única de assistir na telona da Cinemateca Capitólio renomados e impactantes filmes internacionais recentes sem importantes obras lançadas apenas em serviços de streaming.