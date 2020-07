“Diário da Catástrofe Brasileira” tem lançamento virtual

publicidade

Nesta quinta será realizada uma noite de autógrafo virtual de “Diário da Catástrofe Brasileira” (Editora Record), com transmissão ao vivo pelo Instagram da Livraria Martins Fontes (@martinsfontespaulista) e do autor (@rlisias, a partir das 19h. O livro, que começou a ser escrito na noite de 28 de outubro de 2018, quando o atual presidente foi eleito, marca a estreia de Ricardo Lísias, um dos mais originais romancistas brasileiros da atualidade, na não-ficção.

Ele conversará sobre o desafio de se escrever uma obra sem conjunções adversativas, apresentará em primeira mão a “memeografia” que é analisada ao longo da obra e discorrerá sobre a original interpretação sobre a trajetória do juiz Sergio Moro. “Diário da Catástrofe” não poupa críticas a grandes figuras da análise política, artistas e intelectuais que desdenharam da possibilidade de ascensão do “mito” ao poder.



Ricardo Lísias é autor dos romances “O Céu dos Suicidas”, “Divórcio” e “A Vista Particular”, entre outros. Criou “Família Tobias”, com a qual produz diversas obras em várias plataformas, como o e-book “Delegado Tobia”s e o livro-objeto “Inquérito Policial – Família Tobias”. Na peça “Vou, com meu advogado, depor sobre o Delegado Tobia”s, atuou como dramaturgo e ator. Idealizou o “Eduardo Cunha (pseudônimo)”, autor de “Diário da cadeia – com trechos da obra inédita Impeachment” (também pela Editora Record), que teve seu sigilo desfeito pela Justiça brasileira, em decisão posteriormente reformada inúmeras vezes. É doutor em Literatura Brasileira pela USP, com estágio de pós-doutorado na Unifesp.