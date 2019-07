"Diário Secreto de Uma Secretária Bilíngue" ganha temporada em Porto Alegre

publicidade

Durante o mês de julho, o Instituto Ling (rua João Caetano, 440), em Porto Alegre, recebe o espetáculo "Diário Secreto de Uma Secretária Bilíngue". Estrelada por Deborah Finocchiaro, a comédia fica em cartaz de 12 a 27 de julho, com sessões nas sextas-feiras, às 20h, e nos sábados, às 18h.

Em formato de monólogo, a montagem fala com leveza e humor sobre como lidar com as dores e as delícias da idade. A dramaturgia e direção são de Vinícius Piedade e Deborah.

Na trama, é acompanhado dia a dia de Marjorie, uma secretária que percebe que será demitida quando solicitam que ela treine uma nova funcionária para exercer exatamente as suas funções. Com isso, a personagem revela em seu diário a sua rotina massacrante, em meio a recordações da juventude e as dificuldades de se adaptar aos novos tempos.

O espetáculo integra a programação da segunda edição do Ponto de Teatro, projeto que visa impulsionar a produção de artes cênicas no Rio Grande do Sul. Os ingressos estão à venda por R$ 40 (inteira) pelo site e bilheteria do Instituto Ling.