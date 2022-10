Dia das Crianças ganha concerto especial

publicidade

A Orquestra de Câmara da Ulbra está preparando um espetáculo inédito para celebrar o Dia das Crianças. O repertório pretende encantar os pequenos, com músicas de filmes que marcaram gerações como “Rei Leão”, “Bela e a Fera”, “Alladin”, “Encanto”, “Frozen”, “Shrek”; além de games como “Mario Bross”, “Top Gear”e “The Hedgehog”.

"Grandes Clássicos de Filmes Infantis e Games" será no dia 12 de outubro, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), às 17h. Ingressos Sympla.

Neste espetáculo, a Orquestra da Ulbra estará em formação sinfônica e contará com a participação do Vocal TAKT e de diversos solistas, como Hique Gomez, Laura Dalmás, Elisa Machado, Roger Scarton, Andressa Behenck e Eduardo Alves. No palco, ainda haverá ballet Dullius Dance e um grande telão com projeção de imagens e outras surpresas para as crianças. O escritor e ilustrador Cadu dos Livros estará autografando suas obras e interagindo com as crianças. A regência é de Tiago Flores.