Dia de lembrar os 25 anos sem Tim Maia

A voz inesquecível, o jeito irreverente e as canções marcantes. É assim que os fãs de Tim Maia se lembram dele. Há 25 anos, no dia 15 de março de 1998, o cantor e compositor morreu. Para lembrar do seu legado musical, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento das suas 25 músicas mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil.

O estudo apontou que "Não quero dinheiro" ficou na liderança do ranking musical, seguida por "Você" e "Azul da cor do mar" na segunda e terceira posições. Tim Maia tem 205 obras musicais e 698 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad.

Os herdeiros de Tim Maia continuarão a receber os direitos autorais pela execução pública de suas músicas. Esse pagamento é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias), conforme determina a lei do direito autoral (9.610/98).

Ranking das músicas de autoria de Tim Maia mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows):

1. Não quero dinheiro

2. Você

3. Azul da cor do mar

4. Do leme ao pontal

5. Sossego

6. Vale tudo

7. Não vou ficar

8. Imunização racional

9. Réu confesso

10. Ela partiu, de Tim Maia e Beto Cajueiro

11. Acenda o farol

12. Chocolate

13. Você e eu eu e você

14. Bom senso

15 . Quine Bissau Moçambique e Angola

16. Rational culture

17. Essa tal felicidade

18. Cristina, de Tim Maia / Bill Cesar

19. Se me lembro faz doer

20. Meu país

21. Vou com gás

22. A fim de voltar, de Tim Maia e Hyldon

23. These are the songs

24. Padre Cicero, de Tim Maia e Cassiano

25. Se me levam eu vou