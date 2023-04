Dia do Choro: Mercado Central de Pelotas recebe apresentação especial

publicidade

Pelotas também terá programação especial em comemoração ao Dia do Choro, celebrado oficialmente neste domingo, 23. O Clube do Choro de Pelotas se apresenta, pelo nono ano consecutivo, no Mercado Central da cidade (Praça Sete de Julho, 179 - Centro, Pelotas) hoje, das 11h às 15h. A atividade é gratuita e aberta ao público.

A performance conta com apoio da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Além do Clube, alunos do curso de Música também apresentam o projeto "Encontros do Choro". A orquestra, chada de "bandão", toca a partir das 13h.

A programação completa acontece no pátio Griô Sirley Amaro, também conhecido como "pátio das tampinhas".