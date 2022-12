Dia do Samba é celebrado com shows e lançamentos

publicidade

O dia 2 de dezembro foi definido como Dia do Samba. Aproveitando a data, músicos celebram de diferentes formas, com shows ou lançamentos em espaços de Porto Alegre.

Carlinhos Presidente

A marca registrada do sambista Carlinhos Presidente é a irreverência e essa é a aposta do seu novo trabalho, a música “Piscinão”, que será lançada nesta sexta-feira. Para celebrar a data e o lançamento do clipe, Presidente e quarteto do samba se apresentam no pré e pós jogo do Brasil no palco do Food Hall Dado Bier, no Bourbon Shopping Country (Túlio de Rose, 80). O clipe, gravado no Rio de Janeiro, tem direção de Alexandre Sosinho, a música é de autoria de Carlinhos Presidente, Adilson Ribeiro e Silvio Xavier, arranjos de Alceu Maia e a produção do consagrado Milton Manhães.

Mercado Público

A programação de Mercado começa ao meio-dia. Entre as atrações, o grupo Kara 6, Brazil Estrangeiro, Samba do Irajá, Claudio Barulho e Banda, Negras Em Canto e Grupo Puro Samba, Puro Asthral e Samba do Arvoredo. O encerramento será com Uma Oração do Sambista. A partir das 13h15min, começa o aquece para o jogo Brasil x Camarões que terá transmissão, às 16h, em telão instalado em frente ao Paço Municipal.

Paulinho Parada e Júlia Valentini

Paulinho Parada e Júlia Valentini apresentam show no “La Vita è Bella” (Rua Dona Leonor, 45), a partir de 20h30min, com sambas e choros. Haverá participações de Gabriela Zanatta no cavaco e Bruno Reis no pandeiro. O repertório dialoga com a cena local porto-alegrense e sucessos da música brasileira: o samba de Cartola, Adoniran Barbosa visita Túlio Piva, Zilah Machado e Lupicínio Rodrigues, o chorinho de Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Plauto Cruz.

Diogo Nogueira

Diogo Nogueira lança o álbum "Ao Vivo no Noites Cariocas" nas plataformas digitais. Gravado no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, o disco se estende com uma homenagem a Tim Maia com “Bota Pra Tocar Tim Maia”, música do próprio Diogo com Marcelinho Moreira, Cauique, Rodrigo Leite e Marcio Alexandre. O lançamento é feito pelo selo Noites Cariocas Discos em parceria com o selo da Musickeria e está disponível nas plataformas musicais.