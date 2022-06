Dia dos Namorados: agenda cultural para curtir

publicidade

Programação cultural para conferir no final de semana do Dia dos Namorados em Porto Alegre.

Cinema

Block 2 Pictures / Divulgação/ CP

A Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085) em parceria com a MUBI promove sessões especiais neste sábado e domingo em comemoração ao Dia dos Namorados. Serão exibidos os filmes “Shiva Baby”, “Great Freedom” e “In the mood for love”. A seleção foi escolhida por retratar o amor de formas genuínas e diversas.

Música

Ana Beatriz e Thiego Montiel / CP Memória

Nando Reis canta seus hits

Nando Reis apresenta a turnê “Nando Hits”, neste domingo, dia 12, `as 20h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). A abertura será da banda Colomy, que conta com Sebastião Reis (filho de Nando) como integrante. Serão ouvidos hits como “Dois Rios”, parceria com Samuel Rosa e Lô Borges, “Onde Você Mora”, parceria com Marisa Monte, entre outros.

Banda Gilsons

Uma das principais revelações da música contemporânea brasileira dos últimos anos, a banda Gilsons desembarca em Porto Alegre pela primeira vez neste sábado, dia 11, 21h45min. José, João e Francisco Gil, respectivamente filho e netos do grande Gilberto Gil, apresentam o álbum de estreia do grupo, "Pra gente acordar". Antes, às 20h30min, tem show da Dingo Bells.

Noite Tanguera

Noite com Que Sea Tango no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22), no domingo, às 19h. A sonoridade romântica do século passado vai ser a trilha sonora. Na formação do grupo estão Oritz Campos (voz), Gabriele Rigon (piano), Mano Monteiro (Bandoneon), Heine Wenz (Violino), Ezequiel de Paula (baixo). Arranjos de Roberto Pinheiro.

Tom Amorim

Tom Amorim faz show cover da banda Roupa Nova no Boulevard Assis Brasil ( Assis Brasil, 4320), sábado, a partir das 18h. O repertório reúne canções como “Sapato Velho”, “Coração Pirata” e “Dona”.

Maria Luiza

Maria Luiza, idealizadora e vocalista da banda Samba e Amor, faz show, sábado, às 19h, no Viva Open Mall (Av. Nilo Peçanha, 3228). Em clima de romance, ela seleção de MPB.

Feiras

RICARDO GIUSTI / CP

Brick in love no Sola Craft Bar

O Sola Craf Bar (São Carlos, 725) recebe o Brick in Love, domingo, das 11h às 19h, para uma edição especial de dia dos namorados. Serão mais de 20 expositores de moda entre brechós e marcas autorais com roupas para todos os casais. A partir das 17h, tem show com João Ortácio tocando hits românticos.

Feira Me Gusta

A Feira Me Gusta ganha edição especial Dia dos Namorados na Praça Itália (do lado do Shopping Praia de Belas), domingo, das 13h às 10h. Com música, gastronomia, moda e arte. Entre as atrações estão: às 14h, Rosane Castro - Piquinique da Leitura e Contação de Histórias; às 16h, Alice Kranen (Música Autoral), e, às 18h, Tins & Bens e Tais.

Feira Mosaico

Domingo, das 11 às 19h, na João Telles, bairro Bom Fim. Marcas autorais, livros, vinis e brechós selecionados. Discotecagem com Nando Barth e convidados Dj Cevallos, responsável pela festa NEUE.