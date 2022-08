Dia Mundial da Fotografia: "Curta!On" faz homenagem aos profissionais com seleção de filmes

publicidade

Para o Dia Mundial da Fotografia, comemorado em 19 de agosto, o Curta!On – Clube de Documentários selecionou produções dedicadas aos apaixonados pela arte de captar e produzir imagens. São oito títulos entre filmes e séries, que falam do olhar de grandes fotógrafos – como Pierre Verger, Cartier-Bresson e Mário Carneiro –, tratam da criação e do desenvolvimento da fotografia e refletem sobre seu importante papel na sociedade, seja sob o ponto de vista artístico ou sob o viés do jornalismo e da historiografia.

Fotografação (Documentário) - Narrado em primeira pessoa pelo diretor Lauro Escorel, “Fotografação” discute a representação do Brasil através do tempo e do trabalho de diversos fotógrafos, e chega aos dias atuais, refletindo sobre o impacto da fotografia digital na sociedade e no cotidiano da profissão. São vários os profissionais abordados pelo longa, que contribuem com lindas imagens e com importantes considerações. Entre eles, estão Boris Kossoy, Luiz Carlos Barreto, Pierre Verger, Marcel Gautherot, Marc Ferrez, Hildegard Rosenthal e José Medeiros. Direção: Lauro Escorel. Duração: 75 min. Classificação: 10 anos.

A Luz de Mário Carneiro (Documentário) - “A Luz de Mário Carneiro” é um documentário que faz um mergulho na história do cinema brasileiro a partir de um de seus maiores diretores de fotografia, Mário Carneiro. Importante fotógrafo e artista plástico, foi um dos principais personagens do Cinema Novo e deixou um vasto e importante material de arquivo inédito sobre sua trajetória, como entrevistas e pequenas experiências em 16mm, além de pinturas, gravuras e desenhos. “A Luz de Mário Carneiro” é uma homenagem a esse personagem que teve grande importância para o desenvolvimento do cinema brasileiro. Direção: Betse de Paula. Duração: 73 min. Classificação: Livre.

Pierre Fatumbi Verger: Mensageiro Entre Dois Mundos - Documentário sobre a vida e obra do fotógrafo e etnógrafo francês Pierre Verger. Narrada e apresentada por Gilberto Gil, a produção foi dirigida por Lula Buarque de Hollanda e mostra como, após viajar ao redor do mundo como fotógrafo, Pierre Verger radicou-se em Salvador da Bahia em 1946. Foi onde passou a estudar as relações e as influências culturais mútuas entre Brasil e o Golfo do Benin, na África, debruçando-se nas pesquisas sobre o candomblé. Direção: Lula Buarque de Hollanda. Duração: 82 min. Classificação: Livre.

Geografia da Arte (Série) – Episódio “Henri Cartier-Bresson” - Em 1947, logo depois de fundar a agência de fotografia Magnum, Henri Cartier-Bresson partiu para o que seria uma viagem de três anos pela Ásia, começando pela Índia, que acabava de ficar independente e passava por grandes transformações políticas. Um de seus primeiros trabalhos foi fotografar Mahatma Gandhi. As imagens captadas seriam as últimas do líder, que foi assassinado no dia seguinte. Direção: Guto Barra e Tatiana Issa. Duração: 52 min. Classificação: Livre.

Caçadores da Alma (Série completa) – A série de Silvio Tendler realiza uma verdadeira imersão pelo mundo da fotografia, aprofundando-se na vida e na obra de grandes fotógrafos brasileiros que são consagrados em diferentes áreas de atuação, como jornalismo, moda, arte e publicidade. Direção: Silvio Tendler. Duração: 26 min. Classificação: 12 anos.

Instantes Cruzados (Série) – Episódio: “Foletto - A Força do Fotojornalismo” – Neste episódio, Milton Guran vai falar sobre a força da fotojornalismo no Brasil e o impacto que ele traz para a sociedade, através do trabalho de Evandro Teixeira, jornalista que trabalha a fotografia como um ato político de indagação e denúncia do que acontece no país. Marcia Foletto, fotojornalista há 27 anos, é a convidada para dialogar sobre este tema. Direção: Sérgio Bloch. Duração: 26 min. Classificação: 10 anos.

Instantes Cruzados (Série) – Episódio: “Ana Carolina - A Fotografia e a Revolução de Costumes” – Com o manuseio cada vez mais fácil das câmeras fotográficas, muitos repórteres começaram a fotografar para a mídia impressa. Um movimento de mudança profissional ocorre no mercado brasileiro, formando muitos jornalistas fotográficos, como Joel Maia. Para discutir a revolução dos costumes brasileiros e sua documentação fotográfica ao longo dos anos, a convidada deste episódio é Ana Carolina Fernandes. Direção: Sérgio Bloch. Duração: 26 min. Classificação: 10 anos.

Instantes Cruzados (Série) – Episódio: “Cipó - Os limites de uma câmera” – Um dos pioneiros da fotorreportagem na imprensa brasileira foi Zé Medeiros, que apresentou diferentes enquadramentos, ângulos inusitados e closes pouco usuais na época e revolucionou a estética da fotografia no Brasil. Para dialogar com o trabalho de Medeiros, o convidado deste episódio é Roger Cipó, fotógrafo-pesquisador, educador social candomblecista e militante contra os crimes de intolerância religiosa e racismo. Direção: Sérgio Bloch. Duração: 26 min. Classificação: 10 anos.