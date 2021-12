Dia Nacional do Samba com Teresa Cristina

publicidade

Nesta quinta, dia 2 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional do Samba, uma das maiores manifestações culturais e artísticas do Brasil. Para celebrar a data, a sambista Teresa Cristina faz uma live especial no Festival Feira Preta, interpretando grandes clássicos brasileiros com a Roda Filhos do Caquende.

A transmissão é realizada com o apoio da marca NIVEA, hoje, às 19h, na página do Facebook do Festival Feira Preta, evento que também comemora 20 anos de existência e impacto social.

Com o tema 'Existe um futuro preto e ele não se constrói sozinho', o festival conta, ainda, com milhares de produtos de empreendedores de todo o país. Durante a apresentação de Teresa Cristina, o público poderá contribuir por QR Code com a Irmandade da Boa Morte e o Samba de Dona Dalva, ambas instituições do município de Cachoeira (BA).