Dias do Namorados: veja opções de peça de teatro, shows e feiras em Porto Alegre

publicidade

Uma seleção para quem já deseja se programar para o Dia dos Namorados. Entre as opções temáticas sobre relacionamentos e amores há uma peça de teatro e quatro shows, além de feiras para um passeio romântico.

Confira a programação:

Terapia de Casal – Uma comédia em crise

No dia 10 de junho, em clima do Dia dos Namorados, o Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340), recebe o espetáculo “Terapia de Casal – Uma comédia em crise”, às 20h, com direção de Juliana Barros e Fernando Ochôa. Em cena, o casal compartilha com o público a dor e a delícia de um casamento. Ingressos para a peça estão à venda nas Unidades Sesc.

Passeio por Feiras

A Feira Mosaico ganha edição, no sábado, dia 10 de junho no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). Com a criatividade e originalidade de marcas autorais para um presente de Dia dos Namorados. Terá discotecagem e um pocket show de Chico Cordeiro e banda. Das 10h às 19h.

A Feira Me Gusta ganha edição no domingo, dia 11 de junho, na Praça Daltro Filho, no Centro Histórico, das 13h às 20h. Além de marcas autorais, artesanato e utilitários, o som fica por Djs e grupo. Na agenda estão 13h - DJ Jeff Pires - Black Music & R&B; 15h - Sem Choro Nem Vela - Roda de Choro; 17h - Banda Camaleon - Cumbia, Reggaeton e Salsa, e 20h - DJ Jeff Pires - Black Music & R&.

Claus e Vanessa

No dia 12 de junho, Claus e Vanessa apresentam um show especial que promete ser uma verdadeira celebração do amor, repleta de música envolvente e momentos românticos. A dupla combina estilos que abrangem o pop, rock e elementos eletrônicos. No Teatro da Amrigs (Avenida Ipiranga, 5311), às 20h30min. Ingressos na plataforma Sympla (ver este link aqui) .

Léo Pain

O alegretense Léo Pain estreia na capital gaúcha o show “Léo Pain Canta o Amor”, no dia 12 de junho, às 21h, no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). O repertório vai passear por hits de Roupa Nova, Fábio Jr., Raça Negra, Roberto Carlos, José Augusto, pelos clássicos do sertanejo raiz e do sertanejo contemporâneo de Marília Mendonça, além de boleros. Ingressos aqui.

Anavitória

O duo faz show, no dia 13 de junho, às 21h, da turnê Namorados. O show será repleto de grandes sucessos da carreira das cantoras e de canções românticas. As apresentações seguem o estilo mais intimista e caloroso que já é a marca do duo. Ingressos aqui.

Maurício Manieri

O músico traz o espetáculo “Classics” em nova edição, nos dias 15 e 16 de junho, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Serão ouvidos hits da carreira do cantor e as melhores músicas do universo pop romântico mundial das décadas de 70, 80 e 90. Link para os ingressos aqui.

Veja Também