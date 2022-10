publicidade

Diogo Nogueira lança o single “Talismã”, inédita em sua voz, numa releitura em samba de sucesso de uma das maiores duplas de compositores da música brasileira, Michael Sullivan e Paulo Massadas.

O sambista já recebeu a benção do hitmaker Sullivan nestas lindas palavras: “A gravação de “Talismã” por Diogo ressoa como um amuleto no meu cancioneiro. Vale o viver da música”.

“Talismã” fará parte do projeto “Diogo ao Vivo no Noites Cariocas”, gravado em março no emblemático evento Noites Cariocas, no Rio de Janeiro, e será lançado dia 18 de novembro em todas as plataformas pelo selo Noites Cariocas Discos em parceria com a MSK Records, selo da Musickeria.

Talismã

Gravada pela primeira vez em 1989 por Elson do Forrogode, “Talismã” tornou-se uma das músicas mais tocadas no Brasil naquele ano e o maior sucesso da carreira de Elson. Nos anos 90 foi a vez da dupla Leandro e Leonardo gravá-la e tornou-se um dos muitos sucessos emplacados por eles, tendo Leonardo também a regravado em carreira solo.

O mesmo aconteceu com Diogo. Apaixonado pela música, a cantou inúmeras vezes em seus shows, com a roupagem de samba, e o acolhimento do público foi sempre espontâneo ao cantá-la junto, com a letra já na cabeça e no coração.

“Desde que a cantei pela primeira vez em meus shows percebi que esta música tem uma sintonia total com o público em qualquer lugar do Brasil. Ela toca o inconsciente das pessoas que a cantam em plenos pulmões. É a força da música brasileira que fica eternizada no coração das pessoas e, não importa o tempo nem o ritmo, estão lá cravadas no gosto popular”, conta Diogo.