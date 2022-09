Diogo Portugal se apresenta nesta sexta em Porto Alegre

publicidade

Um dos grandes nomes do stand up comedy no Brasil faz apresentação única em Porto Alegre. Diogo Portugal traz seu novo show “Não me Cobre Coerência” nesta sexta, às 20h, no Teatro da Amrigs (avenida Ipiranga, 5311, Partenon). Os ingressos já estão à venda no sympla.com.br. “O show não tem coerência entre os assuntos. Me considero meio que um colunista da comédia. Falo de vários temas do cotidiano e também coisas atemporais”, ressalta Portugal.

A apresentação é permeada ainda por observações, piadas one liners (curtas) e mostra a maturidade do humorista enquanto artista. “Sou um cara que começou o stand up, que abriu o mato. Eu fazia o stand up raiz. Comecei no momento que não tinha muita gente fazendo este gênero e agora é um sucesso de público”.

Diogo Portugal não esconde a satisfação de se apresentar em Porto Alegre. “Os gaúchos têm um espaço muito importante na comédia. O ponto de virada na comédia em São Paulo foi a ‘Terça Insana’, da gaúcha Greice Gianoukas. Tinha ela, o Robertinho Camargo, a Ilana Kaplan e a Angela Dip. Eles revolucionaram a forma de se fazer comédia, com os tipos versáteis. E foi a gauchada que pensou tudo isto”, afirma.

Humorista versátil, que vai do stand up comedy a esquetes, Portugal cria, interpreta e dirige seus espetáculos. No repertório, ele tem seis shows: “Antes Que Eu Me Esqueça!”,“Hã?”!, “Senta pra Rir”, “Portugal é Aqui”, “Partiu Portugal” e “Acusticozinho”. Organizador do Risorama (em Curitiba) e curador do Risadaria (em São Paulo), Diogo incentiva o trabalho de novos comediantes. Na TV, aparece na “Praça é Nossa”, do SBT e na Internet, criou e idealizou o “Fritada”, que fez sucesso no canal Multishow e segue no YouTube.

