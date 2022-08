Disney+ anuncia a nova data de estreia de “Mulher-Hulk: Defensora de Heróis”

publicidade

Disney+ acaba de anunciar a nova data de estreia de “Mulher-Hulk: Defensora de Heróis”. No dia 18 de agosto a produção chega com exclusividade na plataforma e apresenta Tatiana Maslany como a Mulher Hulk/Jennifer Walters, uma advogada solteira que também é uma superpoderosa Hulk verde de 2 metros de altura. Após o lançamento, a série contará com episódios semanais toda quinta-feira.

Além de Tatiana Maslany, o elenco de “Mulher Hulk: Defensora de Heróis” também inclui Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. Os produtores executivos da série são Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. Wendy Jacobson e Jennifer Booth são as coprodutoras executivas.