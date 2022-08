Disney apresenta histórias inspiradoras de atletas olímpicas latino-americanas

publicidade

No Mês das Princesas, a Disney celebra a data inspirando as pessoas com histórias reais e atitudes de coragem, superação e resiliência, tão presentes nas personagens. O grande objetivo é incentivar crianças e jovens a perseguirem seus sonhos e serem protagonistas de suas próprias histórias. Neste ano, a franquia apresenta uma nova edição da campanha “Histórias Que Inspiram”, em uma websérie que relata as histórias de quatro jovens atletas olímpicas, que contam sobre suas experiências, sonhos e desafios enfrentados, relacionando com as clássicas princesas. Os vídeos estão disponíveis no Youtube Disney Brasil. ).



Conheça mais sobre as atletas e suas trajetórias inspiradoras:



Beatriz Ferreira (Brasil)

A atleta brasileira conta em seu vídeo como surgiu a vontade de se tornar boxeadora e seguir os passos de seu pai, também boxeador. Beatriz defende a ideia de que o esporte não possui gêneros, e qualquer um pode praticar e se tornar um grande campeão, bastando ter vontade e se esforçar. A profissional também relaciona a sua história de vida com a de Mulan, pois a princesa é uma guerreira que também foi treinada pelo pai. Assim como acontece em Mulan, os objetivos de Beatriz também são conquistar seus sonhos e passar uma mensagem de força e determinação a todas as meninas.



Alexa Moreno (México)

A atleta mexicana é apaixonada pela ginastica artística. Alexa conta que seu objetivo é ser feliz e causar um impacto na sociedade. Como o seu esporte a ajuda a voar e permite fazer loucuras, sempre sendo ousada, corajosa, forte e resiliente, ela se inspira na princesa Elsa, de Frozen, que está sempre em busca de garra e de ser sua melhor versão.



Jacinta Martinez (Argentina)

Jovem nadadora de 21 anos, Jacinta começou a se apaixonar pela água aos seis meses de idade. Mais tarde, teve o apoio de sua família para se tornar uma ótima nadadora artística e competir em provas importantes. Jacinta se identifica muito com a história da pequena sereia, Ariel, por seu espírito livre, paixão mútua pelo mar e a confiança de que não existem limites para os sonhos. A jovem acredita que a mente, corpo e o espírito devem ser treinados, e com paciência todo obstáculo pode ser enfrentado.



Macarena Pérez (Chile)



Aos 11 anos começou a andar de bicicleta com o irmão mais novo, e hoje é uma das maiores ciclistas de BMX Freestyle. Nascida no Chile, a jovem sempre teve o incentivo de sua família e acredita que seu maior rival seja o medo, mas o vence diariamente com o pensamento de que é boa e que vai conseguir. Macarena se identifica muito com a história de Pocahontas e é apaixonada por buscar seu próprio destino, além de se considerar uma alma livre que foi levada pelo vento. Em seu caso, levada pelas manobras no ar com sua bicicleta. A chilena reforça a mensagem de constância, paciência e o aprendizado de se levantar quando necessário.